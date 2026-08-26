El tiempo en A Coruña: miércoles de lluvias, tormentas y fuertes vientos
El tiempo se complica por la presencia de una borrasca con un frente asociado que atravesará la comunidad
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El tiempo se complica este miércoles en A Coruña con lluvias, tormentas y fuertes vientos en el litoral, según el pronóstico de MeteoGalicia. Una borrasca situada al noroeste con un frente asociado atravesará toda la comunidad, por lo que el cielo estará mayormente nublado, con lluvias que podrán llegar acompañadas de tormentas.
Las temperaturas sufrirán un descenso entre ligero y moderado: los termómetros se moverán entre los 17º de mínima y los 23º de máxima.
El viento soplará moderado del sur-suroeste, fuerte en el litoral atlántico.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:
- A Coruña 18º 24º
- Lugo 13°C 23°C
- Vigo 17°C 24°C
- Ferrol 17°C 24°C
- Santiago 15°C 22°C
- Pontevedra 17°C 23°C
- Ourense 16°C 24°C
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