La alimentación y la sequía encarecen hasta 5 céntimos la producción por litro de leche

La semana pasada, el sindicato Unións Agrarias advertía de que la sequía había provocado, hasta principios de agosto, pérdidas superiores a los 160 millones de euros en la producción de forrajes para la alimentación animal. Un duro golpe para la ganadería gallega, que se suma al incremento del precio de las materias primas para la elaboración de piensos: entre enero y finales de julio, productos tan imprescindibles como la soja importada o la cebada se han encarecido un 15,85% y un 11,27%, respectivamente. Este aumento, junto con el del gasóleo agrícola y los fertilizantes, podría elevar el coste de producción hasta 5 céntimos por litro de leche.

Concretamente, el sindicato ha analizado la evolución de los precios de seis de las principales materias primas utilizadas para la alimentación animal a partir de las cotizaciones de la Lonja de Barcelona. Entre el 7 de enero y el 28 de julio, todas ellas se encarecieron: la colza de importación, un 17,77%; la soja importada y la harina de soja nacional, un 15,85%; el maíz de importación, un 14,88%; la cebada nacional, un 11,27%; y la pulpa de remolacha, un 6,2%. Incrementos especialmente relevantes si se tiene en cuenta que cuatro de estas materias primas —la pulpa de remolacha, el maíz, la cebada y la soja— suponen, dependiendo de la composición, entre el 80% y el 90% de la base de los concentrados y piensos destinados a la alimentación animal.

Para poner las cifras en perspectiva, desde Unións Agrarias explican que una vaca puede llegar a consumir entre 14 y 15 kilos diarios de este tipo de preparados. A la sequía y al incremento del precio de las materias primas se suma, además, el encarecimiento interanual del gasóleo agrícola y de los fertilizantes, de un 15,7% y un 45%, respectivamente. En conjunto, el sindicato estima que el coste de producir cada litro de leche puede aumentar entre 4 y 5 céntimos. El impacto sería especialmente acusado en las explotaciones pequeñas y medianas, que, según la organización agraria, ya cobran en Galicia 6,5 céntimos menos por litro que las de mayor tamaño.

Fuente: Faro de Vigo