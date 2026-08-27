Las familias gallegas urgen a Educación a evitar la «falta de especialistas» en atención a la diversidad del curso pasado

Las familias gallegas agrupadas en la Confederación Anpas Galegas instan a la Consellería de Educación a asegurarse de que este curso no faltarán, como denuncian que ocurrió en el pasado, especialistas en atención a la diversidad.

En un comunicado el colectivo ha descrito el pasado curso como uno de los más «convulsos» de los últimos años y ha situado entre las principales razones la «falta» de ese tipo de personal. En relación con las novedades anunciadas este martes por el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, ante el inicio inminente del nuevo curso escolar, manifiestan sus dudas sobre que en 2026-2027 se vayan a incrementar «realmente» la cifra de este personal o si lo que se va a iniciar es un proceso de consolidación del ya existente, «a todas luces, insuficientes».

En esa línea, indican tanto que el Plan de impulso de atención á diversidade viene de años de «recorte» y ponen de ejemplo la «eliminación» de las plazas de atención preferente, que siguen sin tener «alternativa». De hecho, sostienen que las anpas que el curso pasado denunciaron la «falta» de especialistas siguen estando en la misma situación y manteniendo las mismas demandas. Por ello se temen que este curso lleve la misma línea que el anterior.

Según los datos facilitados por Educación este martes, Galicia contará con 150 «nuevos especialistas» que comenzarán ya en secundaria este curso y añadió que «cerca de 200 ya están consolidados en Infantil y Primaria gracias a la modificación del acuerdo de catálogos».

Por otra parte, Anpas Galegas, que está conformada por las federaciones de ANPAS de Vigo, Redondela, Val Miñor, Ponteareas, Cangas, Compostela, Ferrolterra, Lugo y Costa da Morte, alude a la puesta en marcha de la Oficina de Apoio ao Profesorado para «reforzar» su autoridad y pregunta a la Administración si hay «un incremento» de la violencia contra el profesorado. En ese caso, quiere saber qué medidas se van a implementar para «prevenir» esos comportamientos.

Fuente: Faro de Vigo