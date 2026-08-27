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Crisis migratoria

Galicia aprueba la ayuda para Ceuta pero exige más recursos y coordinación al Gobierno central

La Xunta respalda los fondos para la ciudad autónoma, aunque considera insuficiente la cantidad, y reclama que cualquier reparto de niñas y niños por la Península se pacte con las comunidades

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, y el director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Jacobo Rey, durante la Conferencia Sectorial da Infancia e Adolescencia.

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, y el director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Jacobo Rey, durante la Conferencia Sectorial da Infancia e Adolescencia. / Cedida

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Iria D. Pombo

Santiago

Galicia dice sí a la ayuda para Ceuta, pero no a cualquier precio. La Xunta ha votado este jueves a favor de los 25 millones de euros destinados a atender la emergencia de menores migrantes en la ciudad autónoma, aunque considera insuficiente la cantidad y reclama al Gobierno central una respuesta con más recursos y, sobre todo, coordinación con las comunidades. Es la posición que la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, llevó a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada de forma telemática en la mañana de este jueves.

El respaldo a los fondos ha convivido con una dura crítica al Ejecutivo de Pedro Sánchez. García responsabilizó directamente al Gobierno de la situación en Ceuta y definió lo ocurrido como "una situación provocada por la incompetencia del Gobierno de España en el control de las fronteras". "Un Gobierno que llega tarde y mal a esta crisis", añadió la conselleira.

La Xunta considera que los 25 millones aprobados no bastan porque, según García, el Ejecutivo central también ha admitido que la cantidad resulta insuficiente para hacer frente a las necesidades existentes de la ciudad autónoma. Por tanto, el Gobierno gallego respalda el reparto económico, pero reclama que se habiliten "todos los recursos necesarios" para que Ceuta pueda atender la situación.

Sistema de protección de menores migrantes

El otro frente está en qué hacer con los menores. García defendió que la Ley de Extranjería contempla como primera opción el regreso con sus familias de origen y, cuando esto no sea posible, el retorno al sistema de protección de Marruecos. En este punto, la conselleira puso el foco en la relación con el país vecino y reprochó al Gobierno que no haya avanzado en su petición para recuperar a menores marroquíes. El Ejecutivo, afirmó, "no moviese ni un papel" para atender esa solicitud.

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Mientras tanto, Galicia deja abierta la puerta a colaborar, pero reclama condiciones si finalmente se opta por distribuir menores entre comunidades. La Xunta sostiene que cualquier eventual reparto por la Península debe ser consensuado con los gobiernos autonómicos y acompañado de financiación suficiente. Además, la conselleira puntualizó que Galicia ha visto cómo los fondos estatales destinados a esta materia se reducían de forma notable. Según los datos aportados por la Xunta, en el último año la financiación pasó de 4,2 millones de euros a 750.000, un recorte del 82%.

Fuente: El Correo Gallego

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