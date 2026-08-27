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Acceso a la docencia

Limitarse a cambios en algún temario y a la revisión de la fase de prácticas: lo que la Xunta cuestiona de la reforma del acceso al profesorado del Gobierno

El conselleiro de Educación envió este miércoles una misiva a su homóloga en el Gobierno central, Milagros Tolón, para instarla a trabajar «conjuntamente» con las comunidades para «prestigiar» la profesión

Aspirantes a las oposiciones de Educación de la Xunta, en el IES Lamas de Abade de Santiago de Compostela, uno de los centros de Galicia donde se celebraron.

Aspirantes a las oposiciones de Educación de la Xunta, en el IES Lamas de Abade de Santiago de Compostela, uno de los centros de Galicia donde se celebraron. / Xoán Álvarez

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Carmen Villar

Santiago

Definir cómo será el profesor del futuro, qué competencias deberá tener antes de llegar a las aulas, y durante el ejercicio de su labor, y cómo revalorizar su trabajo mediante una carrera profesional constituyen algunos de los ámbitos que en 2022 el Ministerio de Educación puso sobre la mesa para comenzar a abordar la reforma de la profesión docente. El pasado mes de julio reactivaba el proceso, pero el Ejecutivo gallego cuestiona el alcance de la renovación y considera que la propuesta base no va alineada con la necesidad de «prestigiar» la profesión.

Así lo defiende el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, en una misiva dirigida a la ministra del ramo, Milagros Tolón, y enviada este miércoles, en la que queda de manifiesto que Galicia echa de menos una «propuesta de calado» consensuada con las comunidades que permita avanzar hacia el diseño de una nueva carrera profesional docente que «prestigie» el trabajo del colectivo, «responda a los nuevos desafíos y blinde la calidad» del sistema educativo, característica que el conselleiro defendía este martes en el caso de las aulas gallegas en la presentación de los ejes y de las principales novedades que llegarán con el nuevo curso escolar, a partir del 9 de septiembre.

Ya entonces Rodríguez avanzó que se pondría en contacto con la ministra no solo por el fondo de la propuesta, sino por la forma en que fue planteada: se presentó el borrador en un encuentro y solo se les dio a las comunidades quince minutos para aportar valoraciones. A la Xunta esa actitud no le parece «seria», teniendo en cuenta, además, que la modificación del acceso a la función docente «afecta directamente» a las comunidades.

Actualización de la carrera docente

En lo relativo al fondo, y como ya adelantaba el martes, a la Xunta le «preocupa» que la visión del Ministerio sea «muy poco ambiciosa», no se enfrente a los «verdaderos retos» de la «necesaria actualización de la carrera docente» —que comprende desde la formación inicial a la formación para el acceso al cuerpo y a la continua— o que no contemple un marco general de competencias profesionales docentes. «Simplemente», cuestiona el conselleiro, «se sugieren cambios en temarios de ciertas especialidades o la revisión de la fase de prácticas de los universitarios».

Pero Rodríguez no se limita a criticar, sino que le recuerda al Gobierno el documento que en su dí la Xunta y las universidades públicas gallegas elaboraron con vistas a «formar a los mejores profesores, prepararlos para el ejercicio de la profesión e incentivar su formación continua y desarrollo profesional». Ese nuevo modelo fue confeccionado «desde la rigurosidad, ambición de futuro y perspectiva integral 360 grados de la profesión».

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Fuente: Faro de Vigo

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