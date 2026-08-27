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Sector agrario

La maquinaria compartida gana peso en el campo gallego: 61 cooperativas reciben seis millones en ayudas

Las subvenciones de la Xunta pueden cubrir hasta la mitad del coste de los equipos

La conselleira de Medio Rural, acompañada por el director xeral de Gandaría, José Balseiros, y por el alcalde de Touro, Jesús Reboredo, realizó una visita a la explotación de leche Casal Vilar, situada en el concello coruñés de Touro.

La conselleira de Medio Rural, acompañada por el director xeral de Gandaría, José Balseiros, y por el alcalde de Touro, Jesús Reboredo, realizó una visita a la explotación de leche Casal Vilar, situada en el concello coruñés de Touro. / Luis Polo

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R. S. C.

Santiago

Compartir tractores y otra maquinaria agrícola se consolida como una fórmula para intentar contener uno de los costes que soportan las explotaciones gallegas. Un total de 61 cooperativas y sociedades agrarias de transformación se repartieron seis millones de euros en las dos convocatorias de ayudas realizadas por la Consellería do Medio Rural durante 2025 para fomentar el uso de maquinaria en régimen asociativo.

Estas subvenciones pueden llegar a financiar hasta el 50% del coste de la maquinaria, según destacó este jueves la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, durante una visita a una explotación láctea de Touro (A Coruña). La Xunta defiende que la adquisición conjunta permite reducir tanto los gastos de las granjas como su carga de trabajo, además de mejorar la seguridad y favorecer el ahorro energético.

El ejemplo elegido por Medio Rural para mostrar el alcance de estas ayudas fue la CUMA Brandelos, una cooperativa de utilización de maquinaria agrícola de la que forma parte la ganadería de leche Casal Vilar.

Las cifras dan una idea de la dimensión que puede alcanzar este modelo. Brandelos agrupa nueve explotaciones que trabajan más de 730 hectáreas, reúnen más de 2.500 cabezas de ganado y producen cerca de 18 millones de kilos de leche al año. La entidad ha recibido más de 790.000 euros en subvenciones para maquinaria durante los últimos años, de acuerdo con los datos facilitados por la Consellería.

Hasta la mitad del coste de las máquinas

El objetivo de este tipo de agrupaciones es que varias explotaciones puedan utilizar de forma conjunta maquinaria cuyo coste resultaría mucho más difícil de asumir individualmente. Medio Rural sostiene que la fórmula permite mejorar la competitividad de las granjas, especialmente en sectores intensivos en mecanización como el lácteo.

Gómez defendió durante la visita el papel de las cooperativas y de las sociedades agrarias de transformación en la estructura productiva del rural gallego y aseguró que la Xunta mantendrá su apoyo a estas entidades.

La convocatoria está orientada precisamente a financiar inversiones realizadas colectivamente, con ayudas que pueden alcanzar el 50% del desembolso. De esta forma, las explotaciones pueden acceder a equipos de mayor capacidad o tecnología sin tener que asumir por separado todo el coste de compra.

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El peso de este tipo de estructuras resulta particularmente relevante en el sector lácteo, donde las explotaciones necesitan maquinaria para tareas como la preparación del terreno, la siembra, la recogida del forraje o la alimentación del ganado y donde compartir equipos puede reducir las necesidades de inversión.

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Fuente: Faro de Vigo

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