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El tiempo en A Coruña: nubes, lluvias y nueva bajada de temperaturas para este jueves

Continúa la influencia de las bajas presiones y llega una masa de aire frío que hará caer los termómetros

Calles mojadas este miércoles en A Coruña con la entrada de una borrasca.

Calles mojadas este miércoles en A Coruña con la entrada de una borrasca.

Ana Carro

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RAC

A Coruña continuará este jueves en la influencia de las bajas presiones, con una masa de aire frío llegando de latitudes superiores, lo que supondrá un descenso de temperaturas y lluvias, después de haber registrado la ciudad este miércoles casi el doble de lluvia que en los dos últimos meses.

Según la previsión de Meteogalicia, se esperan cielos nubosos y chubascos localmente fuertes.

Las temperaturas sufrirán un nuevo descenso, que dejará los termómetros con valores de entre 16º y 23º. Los vientos soplarán del sur-sudoeste, moderados en general, con intervalos fuertes en el litoral.

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Cargando previsión del tiempo...

Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:

  • A Coruña 16º 23º
  • Lugo 12°C 19°C
  • Vigo 17°C 22°C
  • Ferrol 15°C 22°C
  • Santiago 14°C 18°C
  • Pontevedra 16°C 21°C
  • Ourense 13°C 21°C

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