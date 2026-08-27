El tiempo en A Coruña: nubes, lluvias y nueva bajada de temperaturas para este jueves
Continúa la influencia de las bajas presiones y llega una masa de aire frío que hará caer los termómetros
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A Coruña continuará este jueves en la influencia de las bajas presiones, con una masa de aire frío llegando de latitudes superiores, lo que supondrá un descenso de temperaturas y lluvias, después de haber registrado la ciudad este miércoles casi el doble de lluvia que en los dos últimos meses.
Según la previsión de Meteogalicia, se esperan cielos nubosos y chubascos localmente fuertes.
Las temperaturas sufrirán un nuevo descenso, que dejará los termómetros con valores de entre 16º y 23º. Los vientos soplarán del sur-sudoeste, moderados en general, con intervalos fuertes en el litoral.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:
- A Coruña 16º 23º
- Lugo 12°C 19°C
- Vigo 17°C 22°C
- Ferrol 15°C 22°C
- Santiago 14°C 18°C
- Pontevedra 16°C 21°C
- Ourense 13°C 21°C
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