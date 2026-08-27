El tiempo en A Coruña: nubes, lluvias y nueva bajada de temperaturas para este jueves

A Coruña continuará este jueves en la influencia de las bajas presiones, con una masa de aire frío llegando de latitudes superiores, lo que supondrá un descenso de temperaturas y lluvias, después de haber registrado la ciudad este miércoles casi el doble de lluvia que en los dos últimos meses.

Según la previsión de Meteogalicia, se esperan cielos nubosos y chubascos localmente fuertes.

Las temperaturas sufrirán un nuevo descenso, que dejará los termómetros con valores de entre 16º y 23º. Los vientos soplarán del sur-sudoeste, moderados en general, con intervalos fuertes en el litoral.

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Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades: