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Apoyo a los centros de Atención Primaria

Una unidad de técnicos de salud elabora desde julio unos 52 informes de dependencia y discapacidad al día

Realizan llamadas telefónicas a familiares o cuidadores y se basan en la historia clínica del paciente

Una mujer adscrita al sistema de dependencia.

Una mujer adscrita al sistema de dependencia. / MÓNICA ROS

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Elena Ocampo

Vigo

La actividad de los veinte técnicos de salud que trabajan desde Santiago para apoyar a los centros de Atención Primaria no se limita a la renovación de recetas. Desde julio han asumido también la elaboración de informes sanitarios necesarios para solicitar el reconocimiento de una situación de dependencia o discapacidad, otro de los trámites que habitualmente recae sobre los médicos de Familia.

Desde que comenzó esta actividad, la unidad ha completado 2.592 informes de salud correspondientes a pacientes de las siete áreas sanitarias gallegas. El ritmo comunicado por el Sergas ronda los 260 documentos cada semana, una carga de trabajo que permite retirar de las agendas de los facultativos de los centros de salud una parte relevante de la actividad administrativa. O, lo que es lo mismo, 52 informes por cada día laborable.

Expedientes con mayor demora

El sistema está pensado especialmente para los expedientes que acumulan una mayor demora. Esos casos son seleccionados e incorporados a las listas de trabajo de los técnicos de la Unidad Técnico-Administrativa de Apoyo a la Atención Primaria, situada en el Hospital Psiquiátrico de Conxo.

Los profesionales elaboran los documentos a partir de la información disponible en la historia clínica del paciente. Cuando resulta necesario para completar la valoración, también realizan contactos telefónicos con el propio interesado, con sus familiares o con las personas responsables de sus cuidados.

El objetivo es que la preparación de estos informes no tenga que ocupar tiempo de consulta de los médicos de Familia cuando la documentación puede elaborarse mediante la revisión de la información clínica ya existente.

Esta función se suma a la principal carga de trabajo de la unidad: la revisión y renovación de medicación crónica. Desde mayo, los veinte técnicos han gestionado decenas de miles de actuaciones relacionadas con recetas y prestan apoyo a más de un centenar de centros de salud.

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La elaboración de los 2.592 informes desde julio amplía así el papel de la unidad como estructura de descarga administrativa de Atención Primaria. A un promedio cercano a los 260 semanales, equivale a más de medio centenar de expedientes resueltos por cada semana laborable, con pacientes procedentes de todas las áreas sanitarias de Galicia.

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Fuente: Faro de Vigo

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