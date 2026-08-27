La Xunta mantiene la alerta o prealerta por sequía en 91 concellos: los embalses de Galicia-Costa están al 62% de su capacidad

La Xunta ha informado este miércoles de que los 91 concellos afectados por situaciones de alerta o prealerta desde el 11 de agosto se mantienen sin cambios. De este modo, continúa la alerta por escasez de agua en los sistemas del río Lérez, en Pontevedra, y del río Anllóns y la Costa da Coruña hasta Arteixo; las medidas equivalentes a una alerta en el subsistema de Baiona; y la prealerta en las unidades territoriales del río Tambre y la ría de Muros, del río Grande, en Camariñas, del río Mandeo y la ría de Betanzos y del río Landro y el río Ouro.

Son, en total, 32 los concellos afectados por la alerta o por medidas equivalentes: Beariz, Barro, Bueu, Campo Lameiro, Cangas, Cerdedo-Cotobade, A Estrada, Forcarei, A Lama, Marín, Meaño, Meis, Moaña, Moraña, Poio, Ponte Caldelas, Pontevedra, Sanxenxo, Silleda y Vilaboa, en la UTE del río Lérez; Arteixo, Cabana de Bergantiños, Carballo, Cerceda, Coristanco, Culleredo, A Laracha, Malpica de Bergantiños, Ponteceso, Tordoia y Zas, en la del río Anllóns; y Baiona.

A ellos se suman otros 59 incluidos total o parcialmente en unidades territoriales en prealerta: Abegondo, Ames, Arzúa, A Baña, Boimorto, Boiro, Boqueixón, Brión, Carnota, Carral, Curtis, Frades, Lousame, Mazaricos, Melide, Mesía, Muros, Negreira, Noia, Ordes, Oroso, Outes, Oza-Cesuras, O Pino, A Pobra do Caramiñal, Porto do Son, Rianxo, Ribeira, Rois, Santa Comba, Santiago de Compostela, Sobrado, Toques, Trazo, Val do Dubra y Vilasantar, en la UTE del río Tambre y la ría de Muros; Camariñas, Laxe, Muxía y Vimianzo, en la del río Grande; Aranga, Bergondo, Betanzos, Coirós, Irixoa, Miño, Monfero, Oleiros, Paderne, Sada, Vilarmaior, Friol y Guitiriz, en la del río Mandeo y la ría de Betanzos; y Alfoz, Foz, Muras, Ourol, O Valadouro y Viveiro, en la del río Landro y el río Ouro.

Lo que sí ha cambiado en estas dos semanas es el nivel de los embalses de abastecimiento de la demarcación hidrográfica Galicia-Costa, de titularidad autonómica, que se encuentran al 62,5% de su capacidad. Es 11,4 puntos porcentuales menos que en las mismas fechas del año pasado y 10,2 puntos menos que el 11 de agosto, cuando estaban al 72,74%.

Desde la Consellería de Medio Ambiente explican, no obstante, que las lluvias de los últimos días todavía no han tenido reflejo en los indicadores utilizados para evaluar la escasez, por lo que habrá que esperar al siguiente informe para comprobar su efecto sobre los caudales y las reservas. En cualquier caso, recuerdan que un episodio puntual de precipitaciones no implica automáticamente levantar una alerta o prealerta, ya que el Plan especial de seca exige que la recuperación de los indicadores sea suficientemente consolidada.

Fuente: Faro de Vigo