El BNG advierte que Galicia perderá capacidad de decisión con los nuevos reglamentos financieros de la UE

Galicia puede llegar al próximo presupuesto europeo con menos capacidad para decidir qué hacer con el dinero que recibe de Bruselas. Esa es la advertencia que el BNG ha puesto este viernes sobre la mesa ante la inminente tramitación de las normas que regularán los fondos comunitarios entre 2028 y 2034. La formación nacionalista teme que el nuevo modelo concentre más poder en los Estados, reduzca el peso de las regiones del continente y desplace recursos desde políticas como la cohesión, la agricultura o la pesca hacia otras prioridades, entre ellas la defensa.

"Galicia va a perder capacidad de poder decidir", ha resumido la eurodiputada Ana Miranda en una comparecencia en Santiago. La alerta llega a pocos días de que el Parlamento Europeo vote, el próximo martes, 1 de septiembre, los reglamentos que marcarán la gestión y fiscalización de una parte sustancial de los fondos europeos del futuro.

Para el BNG, el cambio no es menor. Detrás de la discusión técnica sobre reglamentos y mecanismos de control se dirime quién tendrá la última palabra sobre el reparto y el destino de los recursos. Miranda denuncia una "gran centralización" que, según sostiene, reforzará el papel de los Gobiernos centrales en detrimento de las administraciones regionales.

"No vamos a amparar una decisión equivocada de una Europa militarizada"

Para la formación nacionalista el riesgo para Galicia también concentra la posibilidad de que las prioridades de un territorio envejecido, rural y periférico pierdan terreno en un presupuesto europeo que empieza a mirar hacia otros frentes."No vamos a amparar una decisión totalmente equivocada de una Europa militarizada", ha afirmado Miranda, que ha criticado el incremento de las partidas destinadas a defensa y ha advertido de que ese giro puede acabar beneficiando a la industria armamentística y a grandes empresas tecnológicas.

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La eurodiputada ha vuelto además a cargar contra la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a la que ha definido como "señora de la guerra", y ha responsabilizado al Partido Popular Europeo y a sus pactos con formaciones de ultraderecha del rumbo que, a juicio del BNG, está tomando la Unión. Frente a ese modelo, Miranda reclama que el próximo marco financiero mantenga en el centro políticas más reconocibles para Galicia, como el cuidado del medio rural, la lucha contra la despoblación, los servicios públicos, la pesca o la cohesión territorial.

Fuente: El Correo Gallego