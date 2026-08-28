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Educación

Galicia mantiene el podio en escolarización infantil de 0 a 3 años

La comunidad registra el primer retroceso en la etapa, que alcanzó el máximo histórico en el curso 2024-2025

Alumnos de la escuela infantil unitaria de Rial, en Laraño.

Alumnos de la escuela infantil unitaria de Rial, en Laraño. / ANA TRIÑÁNS

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Carmen Villar

Santiago

La Consellería de Política Social ha vuelto a sacar pecho de los datos de escolarización de los más pequeños de la casa en Galicia. El departamento que dirige Fabiola García explica que la comunidad continúa manteniendo el liderazgo en la tasa de escolarización entre 0 y 3 años por cuarto curso consecutivo, con un 63,9 por ciento. La estadística, publicada por el Gobierno central, consolida a los niños gallegos en el primer puesto, con casi 14 puntos por encima de la media estatal.

No obstante, ese porcentaje de población escolarizada entre los 0 y 2 años ha experimentado un ligero retroceso si se lo compara con el dato del ejercicio precedente, cuando había alcanzado el máximo de la serie recogida por el Ministerio de Educación, con medio punto más, el 64,4 por ciento.

Con todo, los datos publicados por el Ejecutivo central relativos al curso 2025-26 revisten todavía carácter temporal y, aun así, desde que la Xunta implantó el sistema que subvenciona la atención educativa a las familias en cualquier centro de la comunidad, sea público, de iniciativa social o privado, la escolarización se disparó un 50 por ciento. Antes de entrar en vigor la medida, la tasa de niños y niñas que asistían a escuelas infantiles de 0 a 3 años se situaba en 42,6%.

Objetivo de la UE, superado

Desde Política Social destacan que Galicia es la única comunidad que está por encima del umbral del 60 por ciento en el primer ciclo de infantil y eso supone, además, que se supere en casi veinte puntos el objetivo que se puso la Unión Europea para 2030, del 45 por ciento. Otras ocho autonomías cumplen ya también esa meta.

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Para la Xunta esas cifras colocan a Galicia «como referente en el apoyo a las familias y a la infancia y son posibles gracias a medidas como la gratuidad de las escuelas infantiles», medida en la que la comunidad fue pionera y que se mantendrá en el curso que viene, que arranca el 7 de septiembre. El programa conlleva un desembolso de fondos del Ejecutivo autonómico de 68 millones de euros y de él se pueden beneficiar 32.000 familias.

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Fuente: Faro de Vigo

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