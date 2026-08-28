Así será por dentro el nuevo San Caetano: silla para el jefe por 850 euros y papeleras a 700 euros cada una

San Caetano expande sus dominios. Antes de final de año terminarán las obras del nuevo complejo administrativo, situado al pie de la sede actual de la Xunta, y en la parcela donde antes se localizaba la antigua estación de autobuses de Santiago. El proyecto, que contó con un presupuesto de 33,8 millones de euros, está en su recta final y ahora toca amueblar las oficinas. La Xunta acaba de sacar a licitación el contrato para equipar las instalaciones por 2,1 millones de euros, lo cual incluye desde la compra de mesas, sillas y armarios hasta zonas de sofá con protección acústica y otros accesorios como percheros, papeleras, paragüeros o maceteros.

Los pliegos de contratación permiten dibujar con bastante detalle cómo será por dentro este nuevo complejo administrativo. Habrá un despacho de dirección y espacio para albergar al menos a unos 500 empleados públicos, sin contar el personal de seguridad, recepción o reprografía. Se comprarán 297 mesas, 1.237 sillas, 38 sofás y 21 conjuntos de sofá y mesa insonorizados por paneles fonoabsorbentes, entre otro mobiliario.

Solo para las sillas se reserva un presupuesto de 654.500 euros. El coste por unidad será de 450 euros (sin IVA) para los trabajadores, pero para el jefe se reserva una de más calidad valorada en 850 euros. En todo caso, se trata de un precio contenido lejos de los 3.200 euros que se había gastado el gobierno bipartito en las sillas de sus conselleiros y que se convirtió en la principal arma del PPdeG durante la campaña electoral de 2009 para desgastar al Ejecutivo de Emilio Pérez Touriño. Esta estrategia ayudó a los populares a conseguir el poder, en un momento en el que arreciaba ya la crisis económica, y tras convertirse en presidente Alberto Núñez Feijóo convirtió la austeridad en su bandera.

Diecisiete años después, el Ejecutivo de Alfonso Rueda evita dispendios que contradigan sus políticas de moderación en el gasto. Aun así, en el pliego de contratación para la adquisición de mobiliario en el nuevo San Caetano lo que más llama la atención es el precio de los accesorios. Se comprarán 43 papeleras multirresiduo de 120 litros con tres depósitos diferentes para separar que tienen un coste por unidad de 700 euros. Los contenedores de basura individuales (se prevén 610) son más económicos: 75 euros cada uno.

El precio de los paragüeros será incluso superior. Los más caros, de grandes dimensiones (120 x 40 x 40) con espacio para varios paraguas, alcanzarán los 850 euros, tanto dinero como la silla del jefe. Se adquirirán 14 de estos y otros 60 individuales a un coste de 320 euros la unidad. Los 166 percheros metálicos costarán 180 cada uno y habrá 54 maceteros valorados en 150 euros.

Cabinas acústicas

Pero no todo serán sillas, mesas y archivadores. La Xunta comprará también sofás para las zonas de espera. Los habrá de tres plazas para los despachos con un precio de 1.750 euros la unidad, otros de dos asientos (950) y sofás individuales de hasta 960 euros. Pero además se habilitarán «cabinas acústicas». Son un conjunto de dos sofás, situado uno enfrente del otro, con espacio para cuatro personas y en el centro una mesa. Estarán rodeados de paneles fonoabsorbentes de 100 centímetros de altura. No aíslan acústicamente una conversación, pero amortiguan el ruido, de manera que las voces se propaguen menos por una oficina abierta.

Su utilidad más probable es crear pequeñas zonas de reunión informal dentro de espacios diáfanos: que cuatro funcionarios puedan mantener una conversación, revisar documentación o celebrar una reunión rápida sin tener que ocupar una sala de reuniones y generando menos ruido para quienes trabajan alrededor, aunque la Xunta no detalla su uso en los pliegos de contratación. Cada conjunto con estos sofás cuesta más de 5.000 euros.

Sala de lactancia

La Xunta no se olvida de las madres y del descanso de los empleados públicos. Habrá una sala de lactancia, con mesado, lavabo, nevera, microondas y cambiapañales. Y el resto de trabajadores dispondrán también de una zona donde comer o tomarse un café, equipada con electrodomésticos, mesas y taburetes.

Y donde se mueven papeles debe haber armarios, cajoneras y archivadores. El elemento más característico en este apartado es un archivo móvil, valorado en 115.000 euros con IVA. Este mueble de almacenaje tendrá un largo de 32 metros por dos metros de ancho. Estará formado por un total de 34 carros dobles móviles y 6 fijos. Contará con raíles y guías para poder moverlo.

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En la elección del contratista, el Gobierno gallego tendrá en cuenta que los muebles estén fabricados con materiales reciclados, el ecodiseño, así como la posibilidad de desmontar y reparar fácilmente el mobiliario. El adjudicatario deberá garantizar además repuestos durante cinco años después de que termine la garantía y una asistencia técnica capaz de responder y reparar en un máximo de tres días hábiles cualquier desperfecto. La garantía mínima es de tres años, pero se dará más puntuación a las empresas si ofrecen hasta ocho años.