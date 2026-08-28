El tiempo en A Coruña: las lluvias remiten este viernes con el regreso del anticiclón
Se esperan cielos nublados y chubascos débiles durante las primeras, que irán remitiendo hacia la noche
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A Coruña empezará a recuperar lentamente la influencia anticiclónica este viernes, según el pronóstico de MeteoGalicia. Se esperan cielos nublados y chubascos débiles durante las primeras, pero irán remitiendo a medida que avance el día para dejar cielos con pocas nubes y mayormente despejados hacia la noche.
Las temperaturas no experimentarán grandes cambios, con termómetros que se quedarán entre los 16º y los 23º.
Los vientos soplarán de componente oeste, flojos con intervalos fuertes en el litoral.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:
- A Coruña 16º 23º
- Lugo 13°C 22°C
- Vigo 16°C 23°C
- Ferrol 15°C 22°C
- Santiago 14°C 21°C
- Pontevedra 15°C 23°C
- Ourense 15°C 24°C
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