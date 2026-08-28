Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Adama Traoré en A CoruñaLas polémicas fachadas de la intermodalAjuste de precios en hosteleríaAumenta la presencia policial por consumo de drogasLa coruñesa que dejó la contabilidad por las recetas de su infanciaFiestas de María Pita en directoLos conciertos de las fiestas, días y horariosProgramación completa de las fiestas
instagramlinkedin

El tiempo en A Coruña: las lluvias remiten este viernes con el regreso del anticiclón

Se esperan cielos nublados y chubascos débiles durante las primeras, que irán remitiendo hacia la noche

Vista de la Torre de Hércules un día con nubes y claros.

Vista de la Torre de Hércules un día con nubes y claros. / Víctor Echave

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

RAC

A Coruña empezará a recuperar lentamente la influencia anticiclónica este viernes, según el pronóstico de MeteoGalicia. Se esperan cielos nublados y chubascos débiles durante las primeras, pero irán remitiendo a medida que avance el día para dejar cielos con pocas nubes y mayormente despejados hacia la noche.

Las temperaturas no experimentarán grandes cambios, con termómetros que se quedarán entre los 16º y los 23º.

Los vientos soplarán de componente oeste, flojos con intervalos fuertes en el litoral.

Noticias relacionadas y más

Cargando previsión del tiempo...

Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:

  • A Coruña 16º 23º
  • Lugo 13°C 22°C
  • Vigo 16°C 23°C
  • Ferrol 15°C 22°C
  • Santiago 14°C 21°C
  • Pontevedra 15°C 23°C
  • Ourense 15°C 24°C

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El tiempo en A Coruña: miércoles de lluvias, tormentas y fuertes vientos
  2. El golpe de una ola deja inconsciente a un joven en la playa de A Frouxeira, en Valdoviño
  3. La provincia de A Coruña concentra, con 6,4 toneladas, la mayor parte de cocaína intervenida en Galicia
  4. Heridos un adulto y un niño en un accidente en un quad en Coristanco
  5. Insumisos al volante: circular sin carné en Galicia ya lleva a más conductores al banquillo que el alcohol y las drogas
  6. Galicia, en el mapa negro del alcohol al volante: suma una de cada cuatro multas de toda España
  7. El eclipse tendrá 72 horas de emisión especial en Galicia: dónde verlo y qué ofrecerá la TVG
  8. Pulso por el lobo: Extremadura apoya pedir una reunión “inmediata” al Gobierno y Bruselas abre expediente a España

El tiempo en A Coruña: las lluvias remiten este viernes con el regreso del anticiclón

El tiempo en A Coruña: las lluvias remiten este viernes con el regreso del anticiclón

La Xunta se quedará con los saldos de cuentas bancarias que lleven 20 años abandonadas

La Xunta se quedará con los saldos de cuentas bancarias que lleven 20 años abandonadas

Los hogares gallegos gastan 470 euros más al año en sanidad que antes de la pandemia

Los hogares gallegos gastan 470 euros más al año en sanidad que antes de la pandemia

La maquinaria compartida gana peso en el campo gallego: 61 cooperativas reciben seis millones en ayudas

La maquinaria compartida gana peso en el campo gallego: 61 cooperativas reciben seis millones en ayudas

Galicia aprueba la ayuda para Ceuta pero exige más recursos y coordinación al Gobierno central

Galicia aprueba la ayuda para Ceuta pero exige más recursos y coordinación al Gobierno central

La juventud gallega en el exterior se reencuentra con sus raíces

La juventud gallega en el exterior se reencuentra con sus raíces

El coste histórico penaliza a Galicia en los fondos para competencias singulares: 35,5 euros per cápita para la Justicia y casi el doble para el profesorado de Religión

El coste histórico penaliza a Galicia en los fondos para competencias singulares: 35,5 euros per cápita para la Justicia y casi el doble para el profesorado de Religión

Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente: «Si hay ayuntamientos que no reducen las fugas de agua en la red, no nos va a quedar otra que sancionar»

Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente: «Si hay ayuntamientos que no reducen las fugas de agua en la red, no nos va a quedar otra que sancionar»
Tracking Pixel Contents