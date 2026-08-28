El tiempo en A Coruña: las lluvias remiten este viernes con el regreso del anticiclón

A Coruña empezará a recuperar lentamente la influencia anticiclónica este viernes, según el pronóstico de MeteoGalicia. Se esperan cielos nublados y chubascos débiles durante las primeras, pero irán remitiendo a medida que avance el día para dejar cielos con pocas nubes y mayormente despejados hacia la noche.

Las temperaturas no experimentarán grandes cambios, con termómetros que se quedarán entre los 16º y los 23º.

Los vientos soplarán de componente oeste, flojos con intervalos fuertes en el litoral.

Cargando previsión del tiempo...

Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades: