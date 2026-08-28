La vivienda alcanza precios de la burbuja inmobiliaria en Galicia con el metro cuadrado por encima ya de los 1.300 euros

El precio de la vivienda se resiste a tocar techo en Galicia. El rally alcista en el que lleva ya una década instalado ha hecho que comprar hoy un inmueble residencial cueste prácticamente tanto como en los últimos compases de la burbuja inmobiliaria. El metro cuadrado alcanzó en junio los 1.330 euros de media en la comunidad, lo que supone un 13,7% más que en el mismo mes de 2025, según los últimos datos del Consejo General del Notariado.

Este repunte, el séptimo más alto entre las comunidades autónomas, ha empujado el precio a su nivel más alto desde el pico de 2008, cuando el metro cuadrado cotizó a 1.340 euros en el promedio anual, y lo ha situado en el mismo valor que registró en 2007, antes de que estallase el bum inmobiliario. Los precios, inflados por la especulación, cayeron de golpe al desplomarse la demanda y se desató una profunda crisis.

El abaratamiento de la vivienda duró unos seis años, hasta que la debacle económica se dio por superada y comenzó la recuperación. A partir de 2016 la tendencia cambió y los precios iniciaron la remontada. Para hacerse una idea de la magnitud de la subida, con el precio medio que tenía la vivienda en Galicia hace diez años un piso tipo de 80 metros cuadrados costaba 70.000 euros; hoy la misma operación exigiría 106.000 euros, un 51% más. Estas cifras permiten ver la escalada, aunque son medias: en la mayor parte de la comunidad resulta misión imposible encontrar hoy una vivienda por 100.000 euros o menos, sobre todo en las ciudades, pero también en muchos pueblos situados en los cinturones de las urbes.

Nueva burbuja, ¿si o no?

Muchos expertos consideran que el mercado inmobiliario no está sumido en una nueva burbuja como la que se gestó a inicios de este siglo. Alegan que no se observan los mismos indicadores que en la crisis de 2008, que la financiación es más prudente, el nivel de endeudamiento de las familias más contenido y que no hay un crecimiento desmesurado de la construcción. Señalan que el problema ahora no es el auge especulativo, sino que mucha gente no puede acceder a una vivienda por falta de oferta y precios fuera de su alcance.

La compraventa pisa el freno tras dos años de euforia

Precisamente la escasez de inmuebles residenciales para responder a la creciente demanda ha calentado el mercado, llevando los precios a niveles que, en el conjunto de España, ya rebasan los de la burbuja: el metro cuadrado alcanza por primera vez los 2.100 euros. Esto se debe a que siete comunidades han roto máximos. Llama la atención especialmente el caso de Baleares, que está un 71% por encima de los picos alcanzados antes de la recesión. Otras regiones, en cambio, siguen entre un 20 y un 30% por debajo. En el caso de Galicia, no supera el techo de aquellos años, pero sí lo alcanza.

Pese al fuerte encarecimiento de la vivienda, la compraventa creció con intensidad en los últimos años, tras la pandemia de covid. Pero, en Galicia, las estadísticas empiezan a mostrar un enfriamiento. Desde inicios de 2026 la actividad ha caído todos los meses, sea con mayor o menor intensidad. En junio se registraron 2.636 transacciones, lo que supone un 1,6% menos que un año antes. Es una tendencia que se observa en prácticamente todas las comunidades y que puede apuntar a un cambio de ciclo.

Noticias relacionadas

La hipoteca media ya rebasa los 200.000 euros

También se observa con las hipotecas en Galicia pues, según los datos de los notarios, acumulan tres meses consecutivos de descensos. En junio se contabilizaron 1.775, un 8% menos que en el mismo mes de 2025. El mercado hipotecario parece dejar así atrás la era de euforia que vivió en los dos últimos años, y que llevó el número de operaciones a su máximo en 15 años. Los altos precios de la vivienda habrían acabado por enfriar la demanda, condicionada por otro elemento que encarece los préstamos para la compra de pisos: el alza de los intereses. Hoy en día la hipoteca media ya rebasa los 200.000 euros en Galicia tras aumentar un 26% en un año. Alcanzó en junio exactamente los 204.910 euros, según los notarios. Es el importe más alto desde 2007, cuando el préstamo promedio se situaba en 244.535 euros.