Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El mercado del alquiler rebota con una subida del 5%Primera gran victoria en RiazorEl paseo de O Burgo en A Pasaxe, pendiente de AdifLa ostra rizada japonesa invade el castillo de San AntónSe investigan las causas del incendio con un fallecido en ArteixoFiestas de María Pita en directoProgramación completa de las fiestas
instagramlinkedin

Ataque marino

Así es la abuela Toñi, la orca de 60 años con disparos de bala que se vio ayer en la ría de Vigo

Es la «matriarca» del grupo de ocho mamíferos que ayer pasó por las costas provocando dos choques

Avistamiento de orcas en la ría de Vigo

Avistamiento de orcas en la ría de Vigo

CEMMA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Patricia Casteleiro

Vigo

La abuela Toñi no por vieja es débil. Hablamos de una orca, la «matriarca» del clan que ayer provocó un susto al chocar con un velero en la ría de Vigo. El golpe produjo la rotura del timón, pero no le pasó nada a los científicos que iban a bordo. Pudieron retomar la marcha y llegar sanos y salvos a puerto.

Estos cetáceos tienen mala fama. Llevan el apodo cruel de "ballena asesina", pero la realidad es distinta. A su paso chocan con las embarcaciones o tratan de interactuar con ellas, pero sin pretensión de dañar a nadie. Así lo explican desde el CEMMA, donde velan por su bienestar y hasta les ponen nombres.

El grupo de ayer estaba capitaneado por la abuela Toñi, una orca de 60 años (pueden vivir hasta 90) que ya vino otros años a Galicia. Sin embargo, en esta ocasión apareció con nueve disparos de bala en su aleta. El biólogo Alfredo López cree que el ataque se produjo entre el Algarve y el Estrecho. En España, disparar o dañar a una orca no solo es un acto de crueldad extrema, sino un delito grave tipificado en el Código Penal. La subpoblación de orcas del Estrecho y el Atlántico ibérico está protegida legalmente bajo la categoría de especie vulnerable en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. Esto significa que está estrictamente prohibido cualquier acto que busque su muerte, captura o persecución. El uso de armas de fuego agrava drásticamente la situación; disparar contra la fauna marina vulnera las leyes de biodiversidad y el reglamento de armas e incluye penas de hasta dos años de cárcel.

Noticias relacionadas

La herida iba acompañada de sus familiares, también con nombre propio. Eran Pingu, Gael, Prior, Gladis Branca, Gladis Tarik, Gladis Albarracín y Cachorro. Gladis se repite porque significa "orca que toca los barcos" y varios más fueron puestos hace 25 años. Los científicos ponen los más actuales y optan por montes y montañas para inspirarse.

Dos orcas del grupo visto ayer.

Dos orcas del grupo visto ayer. / CEMMA

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: Faro de Vigo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pesadilla en un hotel de Fuerteventura: los ácaros de la cama acribillan a unos viajeros del Imserso
  2. El tiempo en A Coruña: nubes, lluvias y nueva bajada de temperaturas para este jueves
  3. La provincia de A Coruña concentra, con 6,4 toneladas, la mayor parte de cocaína intervenida en Galicia
  4. Heridos un adulto y un niño en un accidente en un quad en Coristanco
  5. Insumisos al volante: circular sin carné en Galicia ya lleva a más conductores al banquillo que el alcohol y las drogas
  6. Galicia, en el mapa negro del alcohol al volante: suma una de cada cuatro multas de toda España
  7. La juventud gallega en el exterior se reencuentra con sus raíces
  8. El eclipse tendrá 72 horas de emisión especial en Galicia: dónde verlo y qué ofrecerá la TVG

Así es la abuela Toñi, la orca de 60 años con disparos de bala que se vio ayer en la ría de Vigo

Así es la abuela Toñi, la orca de 60 años con disparos de bala que se vio ayer en la ría de Vigo

Sogama dispara un 37 por ciento sus pérdidas en un año pese a incrementar el canon de basura a los concellos

Sogama dispara un 37 por ciento sus pérdidas en un año pese a incrementar el canon de basura a los concellos

Mucho crecimiento, poca implantación: la IA sólo está en una de cada cinco empresas gallegas

Mucho crecimiento, poca implantación: la IA sólo está en una de cada cinco empresas gallegas

Feijóo dice que un Gobierno «en fase terminal» no está «habilitado» para aprobar un nuevo sistema de financiación

Feijóo dice que un Gobierno «en fase terminal» no está «habilitado» para aprobar un nuevo sistema de financiación

La Xunta busca el 'me gusta' en Facebook, Instagram y Tiktok

La Xunta busca el 'me gusta' en Facebook, Instagram y Tiktok

Granxa Arqueixal e Adegas Lareu, premios Bacelos de Prata por unir producto, territorio e idioma propio de Galicia

Granxa Arqueixal e Adegas Lareu, premios Bacelos de Prata por unir producto, territorio e idioma propio de Galicia

Las granjas grandes crecen imparables en Galicia: ordeñar más de 500 vacas ya no es una excepción

Las granjas grandes crecen imparables en Galicia: ordeñar más de 500 vacas ya no es una excepción

El tiempo en A Coruña: nubes y claros con ascenso de temperaturas máximas en el último día de agosto

El tiempo en A Coruña: nubes y claros con ascenso de temperaturas máximas en el último día de agosto
Tracking Pixel Contents