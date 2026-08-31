Ana Pontón propone un plan de choque de 400 millones para aliviar el coste de la vida en Galicia

El BNG situará el coste de la vida en el centro de su estrategia política durante el nuevo curso. Su portavoz nacional, Ana Pontón, anunció este lunes un plan de choque dotado con 400 millones de euros con medidas dirigidas a familias, trabajadores autónomos y pequeñas y medianas empresas para tratar de amortiguar el impacto de la subida de los precios.

Pontón presentó las líneas generales de la propuesta después de la primera reunión de la ejecutiva nacional del Bloque tras el verano, celebrada en Santiago. La dirigente nacionalista advirtió de que «vivir en Galicia es cada vez más caro» y sostuvo que los salarios y los ingresos familiares no están creciendo al mismo ritmo que los precios.

El encarecimiento de la alimentación, la vivienda, la electricidad, los combustibles o el transporte, unido a los gastos asociados al inicio del curso escolar, está, según el diagnóstico del BNG, aumentando las dificultades económicas de miles de hogares y negocios gallegos.

Vivienda, transporte y vuelta al cole

Una de las principales áreas del plan anunciado por Pontón es la vivienda. El BNG propone regular por ley las viviendas de uso turístico, impulsar la declaración de zonas de mercado residencial tensionado y establecer ayudas vinculadas a la renta para las personas que tengan dificultades para afrontar el incremento de los alquileres o de las cuotas hipotecarias.

En materia de movilidad, los nacionalistas plantean la creación de un bono de transporte gallego para abaratar los desplazamientos. También reclaman elevar las ayudas a las familias con menos recursos para afrontar los desembolsos de la vuelta al colegio y recuperar la gratuidad de los libros de texto.

El paquete incluiría, además, ayudas a los sectores económicos más afectados por la subida de los combustibles y de la electricidad, así como medidas específicas para el sector agroganadero ante las consecuencias de la sequía.

Pontón defendió igualmente una mayor intervención pública en el ámbito energético y mecanismos para intentar limitar el precio de determinados alimentos básicos y suministros esenciales.

«No puede ser que cada vez que sube el precio de la energía o de los alimentos sean las familias y las pequeñas empresas las que paguen la factura», señaló.

La financiación autonómica, segundo frente del BNG

Junto al coste de la vida, el BNG situará entre sus principales prioridades del comienzo del curso político el debate sobre la financiación de Galicia. Pontón puso el foco en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera prevista para el 4 de septiembre, que tendrá como telón de fondo la negociación sobre los recursos de las comunidades autónomas.

La portavoz nacionalista considera que de ese debate dependerá en buena medida la capacidad de Galicia para financiar servicios como sanidad, educación, cuidados, vivienda y otros servicios públicos.

En este contexto, Pontón volvió a cargar contra el Gobierno gallego del PP por su posición respecto a la condonación de deuda planteada por el Ejecutivo central. La dirigente del BNG reprochó a la Xunta que rechace, según sus cálculos, una quita de unos 4.000 millones de euros de deuda gallega, y volvió a acusar a los populares de obstaculizar la transferencia de la AP-9 a Galicia.

El BNG mantiene como propuesta de fondo la implantación de un concierto económico para Galicia, con una hacienda propia que permita a la comunidad recaudar y gestionar sus recursos y establecer una relación bilateral con el Estado en materia financiera.

El gallego, tercera prioridad para el nuevo curso

El tercer gran eje político avanzado por Pontón será la situación de la lengua gallega, que la dirigente nacionalista volvió a calificar de «emergencia lingüística».

El BNG responsabiliza de esta situación a las políticas desarrolladas por los gobiernos del PP durante los últimos 16 años y reclama un nuevo plan con medidas concretas, presupuesto y mecanismos de evaluación para aumentar el uso social del idioma.

Pontón anunció que volverá a solicitar una reunión al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para abordar esta cuestión y reclamó asimismo la derogación del actual decreto del plurilingüismo, al que el Bloque denomina «decreto de la vergüenza».

Los nacionalistas quieren modificar el marco educativo para permitir una mayor presencia del gallego en las aulas, incluida su utilización en materias como Matemáticas y Ciencias, donde actualmente existen limitaciones.

Con estos tres ejes —coste de la vida, financiación y lengua—, el BNG busca marcar su agenda para el arranque del curso político. Pontón aseguró que su formación pretende colocar en primer plano «la vida de la gente» y contrapuso esa estrategia a la del presidente de la Xunta, al que acusó de estar más pendiente de la política estatal y del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.