Besteiro reclama que el 50 % del canon del agua se reinvierta en mejorar la red: "La Xunta es la única que no entiende que hay un problema real"

"Galicia no va a ser el paraíso del agua". Con estas palabras, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, reclamó este lunes al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, "planificación y medidas apropiadas" para la gestión de todo el sistema de abastecimiento del agua, "desde la captación al tratamiento", ante una situación "preocupante" que "viene para quedarse y que cada año se está agudizando más".

Besteiro, quien se desplazó hasta la localidad pontevedresa de Baiona, donde "tienen y han tenido problemas de agua", teniendo que recurrir a las reservas de la ciudad olívica, incidió en que "el único" que no entiende que hay un "problema real de agua es el gobierno de la Xunta": "Lo que hace es confiar en que llueva, en una solución alternativa a un suministro de agua o echar la culpa a los concellos".

El socialista remarcó que en la comunidad hay en este momento 32 municipios en situación de alarma y 59 en prealerta, todos ellos en la demarcación Galicia-Costa, de titularidad autonómica. "Es evidente que hay responsabilidad de gestión por parte de la Xunta", alegó.

Más planificación

Por ello, insistió en la necesidad de planificación "pensando concello a concello, pero también en clave metropolitana y de país". "Tenemos que dar prestaciones en el ámbito de la agricultura, de la ganadería, en el industrial, en las zonas urbanas o en los espacios turísticos donde, en muchos casos, la población se triplica en verano", resaltó en declaraciones a los medios de comunicación. En este sentido, puso de manifiesto que en el campo "están padeciendo un problema muy serio por la sequía" con unas pérdidas ya contabilizadas por encima de los 200 millones de euros.

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Así las cosas, Besteiro recordó medidas propuestas por su formación política, entre ellas que "por lo menos el 50%" de lo que el Ejecutivo gallego recauda por el canon del agua se reinvierta en las localidades y que "sirva para mejorar las infraestructuras y los canales de distribución del agua". "Hace falta política de ahorro" y pensar que "no estamos en la Galicia de hace 50 años", zanjó.

Fuente: El Correo Gallego