Mucho crecimiento, poca implantación: la IA sólo está en una de cada cinco empresas gallegas

La inteligencia artificial ya no es sólo una tecnología de futuro para las empresas gallegas, forma parte del presente y de las maneras de trabajar en diversos sectores profesionales. En apenas un año, su uso se ha disparado un 56,5% entre las compañías de diez o más trabajadores, hasta alcanzar al 20,5% del tejido empresarial de este tamaño. Es decir, una de cada cinco ya utiliza IA.

Tal y como se desprenden los datos del informe Galicia. A economía en dixital. A Sociedade da Información nas empresas de Galicia, elaborado por el Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia (Osimga), dependiente de Amtega, entre las microempresas, el salto es todavía mayor, de un 84,9%, aunque la tecnología apenas llega todavía al 9,8%. Así pues, sus usos son tan dispares como los sectores que recurren a esta herramienta para optimizar procesos de trabajo. "Recurro a ella, sobre todo, para traducir palabras, corregir textos ortográficamente cuando no tengo tanto tiempo, o para preguntar fuentes a la hora de hacer una búsqueda", explica Rosa a este diario, profesora en una academia de clases particulares.

El avance de la IA retrata a un tejido empresarial que acelera su transformación digital, aunque a velocidades muy distintas según el tamaño. Las empresas más grandes están incorporándola, así como los servicios en la nube y el análisis de datos con mucha más intensidad, mientras que las pequeñas empiezan a subirse a un tren tecnológico —y ético— que todavía circula lejos de alcanzar a todas. Quizá, porque no a todos les convence esta realidad. "Sinceramente, procuro usarla lo menos posible, a menos que por tiempo impuesto lo tenga que hacer porque es lo fácil", comenta Uxía, empleada en una editorial de Pontevedra.

Según el informe, la IA es el indicador que más crece, pero no el único que dibuja este cambio. El 45,7% de las empresas de diez o más trabajadores utiliza ya servicios de computación en la nube, frente al 36,1% de un año antes. Galicia supera así ligeramente la media estatal, situada en el 44,3%. También gana peso el análisis de datos: el 42,4% de las compañías de mayor tamaño lo realiza con personal propio, un 23,3% más que hace un año. Los registros de transacciones y la información sobre sus clientes son los datos que más utilizan.

Internet también entra en la caja

La transformación digital no se queda en los despachos y en las oficinas, también llega a las ventas. El 27% de las empresas gallegas de diez o más trabajadores vende por Internet, un porcentaje que crece un 1,9% en un año y que sitúa a Galicia ligeramente por encima de la media española, del 26,6%. La mayor parte de ese negocio digital pasa por casa: las páginas web y las aplicaciones propias concentran el 89,8% de las operaciones de comercio electrónico de las empresas que venden online.

El nuevo escenario también está modificando las plantillas, pues una de cada cinco empresas de este tamaño cuenta con especialistas en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Además, entre las compañías que disponen de estos perfiles, el 52,5% cuenta con mujeres especialistas en tecnología, frente al 38,7% de media estatal.

El teletrabajo tampoco ha desaparecido con la vuelta a la presencialidad de la era post covid. Al contrario, permanece implantado en el 39,1% de las empresas gallegas de diez o más trabajadores, por encima del 37,4% estatal. El 24,4% de sus empleados teletrabaja regularmente, frente al 20% en el conjunto del país.

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Pero si hay una partida que revela dónde están poniendo realmente el dinero las empresas gallegas, esa es la ciberseguridad. Las compañías de diez o más trabajadores destinaron el año pasado más de 669 millones de euros a seguridad TIC, casi diez veces más que los 70,6 millones invertidos en sistemas de inteligencia artificial. En las microempresas, el gasto en seguridad alcanzó los 47,4 millones, frente a los 2,3 millones destinados a IA.

Fuente: El Correo Gallego