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Granxa Arqueixal e Adegas Lareu, premios Bacelos de Prata por unir producto, territorio e idioma propio de Galicia

Os galardóns recoñecen o proxecto ecolóxico e de agroturismo de Palas de Rei e a traxectoria vitivinícola dunha adega da Ribeira Sacra

Vista aérea da granxa Arqueixal, en Palas de Rei.

Vista aérea da granxa Arqueixal, en Palas de Rei. / Cedida

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El Correo Gallego

Santiago

Os Premios Bacelos de Prata 2026 recoñeceron este ano ás empresas lucenses Granxa Arqueixal, de Palas de Rei, e Adegas e Viñedos Lareu, de Chantada, por combinar actividade agroalimentaria, calidade, territorio e presenza do galego.

Arqueixal, situada en Santiago de Albá, mantén dende 1989 a tradición queixeira familiar cun modelo baseado na produción ecolóxica e na recuperación da cultura rural. Da súa granxa saen queixos, iogur natural e leite fresco pasteurizado. O galego está presente na etiquetaxe, na web, na divulgación, nas actividades de agroturismo e na relación cos consumidores.

O xurado destaca precisamente esa combinación de produción agroalimentaria, recuperación da arquitectura tradicional, agroturismo e defensa do territorio. A calidade dos seus produtos tamén conta con recoñecementos recentes: nas Catas de Galicia de 2025, o queixo Arqueixal conseguiu o ouro na categoría de produción ecolóxica e o Arqueixal curado, a prata.

O segundo premio viaxa até a Ribeira Sacra. Adegas e Viñedos Lareu, en Sabadelle, Chantada, conserva unha antiga adega do século XVIII e mantén unha actividade ligada ao coidado da terra e á protección da paisaxe. Nos seus viñedos cultiva variedades como Godello, Treixadura, Mencía, Merenzao, Sousón ou Caíño.

Viñedos de Adegas Lareu, na Ribeira Sacra.

Viñedos de Adegas Lareu, na Ribeira Sacra. / Adegas e Viñedos Lareu - Sabatelius

No seu caso, o compromiso coa lingua galega vén de lonxe: o xurado salienta o seu uso continuado desde os anos oitenta na etiquetaxe, na imaxe corporativa, na web e nas redes sociais. Unha aposta coa que a adega reforza a relación entre os seus viños e o territorio da Ribeira Sacra.

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A XVIII edición dos Bacelos de Prata coincide, ademais, co 90 aniversario da creación da UCRA, a Unión de Colleiteiros do Ribeiro do Avia, impulsada por Álvaro das Casas Blanco para promover a calidade da produción e a presenza do galego nos viños e licores.

Fuente: El Correo Gallego

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