Sogama dispara un 37 por ciento sus pérdidas en un año pese a incrementar el canon de basura a los concellos

Los ciudadanos gallegos han sentido ya el fuerte encarecimiento que ha sufrido el recibo de la basura en los últimos años. Dos factores lo explican. Por un lado, está la Ley de Residuos aprobada por el Gobierno en 2022 que obliga a los concellos a adecuar sus tasas para que reflejen el coste real de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los desechos municipales. Y, por otra parte, está Sogama, que ha subido el canon que cobra a los concellos con el argumento de que necesita garantizar su sostenibilidad económica. Sin embargo, este incremento no ha servido a la sociedad pública que gestiona la basura en Galicia para equilibrar sus cuentas. Por el contrario, ha disparado sus pérdidas un 37 por ciento en 2025.

Por tercer año consecutivo, Sogama presenta números rojos. Pero además su agujero económico ha aumentado, según reflejan sus cuentas. Si en 2024 las pérdidas se situaban en 5,9 millones, ahora superan ya los 8,1 millones de euros. Y esto sucede a pesar de que ha elevado los ingresos por el canon que cobra a los concellos un 38 por ciento. La delicada situación financiera del complejo medioambiental situado en Cerceda ha obligado incluso a la Xunta a inyectar el pasado mes de diciembre 10 millones de euros a esta empresa pública a través de una ampliación de capital. Mediante esta fórmula evita que se incremente aún más la tasa a los ayuntamientos.

Sogama está participada por la Administración gallega y por Naturgy y tras esta operación la Xunta gana peso en el accionariado. Si antes poseía el 51 por ciento de las participaciones, ahora llega al 55 por ciento. Los riesgos, por lo tanto, para el erario público son mayores.

Incrementos del canon

La primera medida de ajuste la adoptó Sogama en 2024 al eliminar las bonificaciones que ofrecía a 118 ayuntamientos que cumplían una serie de objetivos en materia de gestión de residuos. En 2025 aumentó el canon y este incremento se mantuvo en 2026, pero actualizado con el IPC. Se cobra ahora 111,13 euros por tonelada, pero a los concellos que cumplen con el reciclaje se les rebaja a 97,76 euros y además la Xunta asume una parte del coste que permite a estos municipios rebajar la factura a 85 euros la tonelada.

Esto ha permitido a Sogama recaudar en total 84,4 millones de euros en 2025. Son 23,2 millones más que en 2024. De hecho, esta es con diferencia su principal fuente de ingresos, muy por encima de la venta de energía que produce con la incineración de residuos. La sociedad encargada del tratamiento de la basura en Galicia ingresa ya casi tres veces más por la tasa que cobra a los concellos que por la comercialización de electricidad —fueron 31,2 millones de euros el pasado año—.

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Pero si crecen los ingresos por el canon, ¿por qué tiene más pérdidas? Por un lado, recibe menos dinero por la energía que produce, pero además ha visto incrementados sus gastos. Y pese a que la Xunta ha vinculado este empeoramiento en la balanza económica de Sogama a los impuestos medioambientales establecidos por el Gobierno, según reflejan sus cuentas, solo paga ahora 2,5 millones más en tributos: un total de 14,4 millones. Sin embargo, tuvo que desembolsar más dinero para garantizar el funcionamiento y el mantenimiento de sus instalaciones. Y la sociedad incluye también entre «sus mayores incertidumbres» los costes de las empresas subcontratadas por las negociaciones de los convenios colectivos. Estas partidas encuadradas en el capítulo de «otros servicios» supusieron casi 10 millones más de gasto.