El tiempo en A Coruña: nubes y claros con ascenso de temperaturas máximas en el último día de agosto

La presencia de aire frío en las capas medias y altas de la atmósfera impedirá este lunes que la llegada del anticiclón se refleje en cielos totalmente despejados, por lo que A Coruña vivirá una última jornada de agosto con alternancia de nubes y claros.

Las altas presiones continuarán entrando en forma de cuña sobre Galicia, pero estas masas de aire impedirán que se muevan hacia el norte, de modo que la jornada comenzará con cielos parciamente nubosos, en los que se irán abriendo más claros conforme avance la mañana.

A partir del mediodía se espera que solo haya nubosidad de tipo alto.

Las temperaturas mínimas sufrirán un ligero descenso, mientras que las máximas tenderán a ascender. Los termómetros se moverán entre los 17º de mínima y los 23º de máxima.

Por su parte, los vientos soplarán flojos de componente variable por la mañana y con dirección norte a partir del mediodía.

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Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades: