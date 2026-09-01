¿Te atreves a poner a prueba tus competencias digitales? La Xunta te examina de forma gratuita de los niveles de iniciación e intermedio

La irrupción de la pandemia no solo propició una aceleración de la digitalización en la educación, sino también en otros ámbitos, y el desarrollo de las habilidades digitales aparece recogido en las agendas políticas gallega, estatal y europea porque no solo se asocia a una mayor integración en un mundo en el que la tecnología es omnipresente, sino también porque conlleva «más oportunidades laborales», como defienden desde la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).

De hecho, las encuestas del INE muestran cómo la población con habilidades digitales básicas o avanzadas ha experimentado un salto del 17 por ciento en el último lustro, a partir del covid. En la actualidad, un 61,4 por ciento de los ciudadanos presume de esas destrezas. Pero para poder demostrarlo hay que acreditarlo mediante un examen y la Xunta pone a disposición de los gallegos oportunidades para ponerse a prueba y conseguir un título, además de forma gratuita.

Con la idea de «favorecer un contexto digital en el que la ciudadanía pueda alcanzar, actualizar y mejorar sus competencias digitales, en línea con los cambios y los usos tecnológicos que se integren en la sociedad», el Diario Oficial de Galicia publica hoy una nueva convocatoria de la Amtega de pruebas de certificación para la obtención del certificado gallego de competencias digitales en sus niveles iniciación e intermedio para el segundo semestre del año 2026.

Fechas

En concreto, para el nivel intermedio establece los días 7,8 y 9 y los días 14,15 y 16 de octubre, y, para la iniciación, los días 2,3 y 4 de noviembre. Para inscribirse en el primer bloque el plazo va del 2 al 11 de septiembre y del 26 de octubre al 4 de noviembre para el segundo. Es obligatorio tener al menos 16 años.

Los detalles de cada convocatoria, las aulas concretas en que se realizarán las pruebas, los horarios asignados a cada una de ellas y el número de plazas ofertadas se publicarán en la web de la Red CeMIT (https://cemit.xunta.gal) con una antelación mínima de un mes respecto a la fecha de inicio de las pruebas. Si hay más solicitudes que vacantes, se sortearán.

Además, para facilitar la preparación de las pruebas de certificación, los interesados disponen de material formativo de apoyo diseñado para proporcionar los conocimientos y competencias necesarias para afrontar las pruebas de cada nivel. El test consta de entre 60 y 70 preguntas y hay que superar el 60 por ciento de respuestas.

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Certificación docente

Quienes están haciendo los deberes son los docentes. El Ministerio de Educación anunciaba hace unos días que el programa #CompDigEdu, orientado al desarrollo de la competencia digital del profesorado y de los centros educativos, ha permitido acreditar a 666.318 docentes, frente al objetivo inicial de 567.744. En concreto, en Galicia, según la Xunta, se han acreditado ya 37.132 (el 5,5% del total) y el 84 por ciento de ellos en los niveles intermedios y altos (de B1 a C2).

Fuente: Faro de Vigo