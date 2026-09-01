Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Así afronta Inés Rey el nuevo curso políticoGestión del agua en A CoruñaLa opinión vecinal ante la peatonalización en el entorno del ChaflánLa ostra rizada japonesa invade el castillo de San AntónEl parque de Santa Margarita, de estrenoPrimera victoria de la temporada
instagramlinkedin

Acreditación

¿Te atreves a poner a prueba tus competencias digitales? La Xunta te examina de forma gratuita de los niveles de iniciación e intermedio

Hay que tener más de 16 años e inscribirse para acceder a las plazas, que se sortean si hay más candidatos que vacantes

La Xunta pone a disposición de los candidatos material para preparar el test

Un aula de la Red CeMIT.

Un aula de la Red CeMIT. / Xunta

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carmen Villar

Santiago

La irrupción de la pandemia no solo propició una aceleración de la digitalización en la educación, sino también en otros ámbitos, y el desarrollo de las habilidades digitales aparece recogido en las agendas políticas gallega, estatal y europea porque no solo se asocia a una mayor integración en un mundo en el que la tecnología es omnipresente, sino también porque conlleva «más oportunidades laborales», como defienden desde la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).

De hecho, las encuestas del INE muestran cómo la población con habilidades digitales básicas o avanzadas ha experimentado un salto del 17 por ciento en el último lustro, a partir del covid. En la actualidad, un 61,4 por ciento de los ciudadanos presume de esas destrezas. Pero para poder demostrarlo hay que acreditarlo mediante un examen y la Xunta pone a disposición de los gallegos oportunidades para ponerse a prueba y conseguir un título, además de forma gratuita.

Con la idea de «favorecer un contexto digital en el que la ciudadanía pueda alcanzar, actualizar y mejorar sus competencias digitales, en línea con los cambios y los usos tecnológicos que se integren en la sociedad», el Diario Oficial de Galicia publica hoy una nueva convocatoria de la Amtega de pruebas de certificación para la obtención del certificado gallego de competencias digitales en sus niveles iniciación e intermedio para el segundo semestre del año 2026.

Fechas

En concreto, para el nivel intermedio establece los días 7,8 y 9 y los días 14,15 y 16 de octubre, y, para la iniciación, los días 2,3 y 4 de noviembre. Para inscribirse en el primer bloque el plazo va del 2 al 11 de septiembre y del 26 de octubre al 4 de noviembre para el segundo. Es obligatorio tener al menos 16 años.

Los detalles de cada convocatoria, las aulas concretas en que se realizarán las pruebas, los horarios asignados a cada una de ellas y el número de plazas ofertadas se publicarán en la web de la Red CeMIT (https://cemit.xunta.gal) con una antelación mínima de un mes respecto a la fecha de inicio de las pruebas. Si hay más solicitudes que vacantes, se sortearán.

Además, para facilitar la preparación de las pruebas de certificación, los interesados disponen de material formativo de apoyo diseñado para proporcionar los conocimientos y competencias necesarias para afrontar las pruebas de cada nivel. El test consta de entre 60 y 70 preguntas y hay que superar el 60 por ciento de respuestas.

Noticias relacionadas

Certificación docente

Quienes están haciendo los deberes son los docentes. El Ministerio de Educación anunciaba hace unos días que el programa #CompDigEdu, orientado al desarrollo de la competencia digital del profesorado y de los centros educativos, ha permitido acreditar a 666.318 docentes, frente al objetivo inicial de 567.744. En concreto, en Galicia, según la Xunta, se han acreditado ya 37.132 (el 5,5% del total) y el 84 por ciento de ellos en los niveles intermedios y altos (de B1 a C2).

Fuente: Faro de Vigo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pesadilla en un hotel de Fuerteventura: los ácaros de la cama acribillan a unos viajeros del Imserso
  2. La provincia de A Coruña concentra, con 6,4 toneladas, la mayor parte de cocaína intervenida en Galicia
  3. Heridos un adulto y un niño en un accidente en un quad en Coristanco
  4. El tiempo en A Coruña: nubes y claros con ascenso de temperaturas máximas en el último día de agosto
  5. Insumisos al volante: circular sin carné en Galicia ya lleva a más conductores al banquillo que el alcohol y las drogas
  6. La juventud gallega en el exterior se reencuentra con sus raíces
  7. El eclipse tendrá 72 horas de emisión especial en Galicia: dónde verlo y qué ofrecerá la TVG
  8. Pulso por el lobo: Extremadura apoya pedir una reunión “inmediata” al Gobierno y Bruselas abre expediente a España

¿Te atreves a poner a prueba tus competencias digitales? La Xunta te examina de forma gratuita de los niveles de iniciación e intermedio

¿Te atreves a poner a prueba tus competencias digitales? La Xunta te examina de forma gratuita de los niveles de iniciación e intermedio

Rueda responderá sobre emergencias y coste de vida en el primer pleno del curso político

Rueda responderá sobre emergencias y coste de vida en el primer pleno del curso político

Galicia registra 70 muertes atribuibles a altas temperaturas en el mes de agosto: el año pasado fueron el triple

Galicia registra 70 muertes atribuibles a altas temperaturas en el mes de agosto: el año pasado fueron el triple

Ayudas de hasta 500 euros para conciliar en Galicia: quién puede pedir el Bono Concilia Familia y cómo solicitarlo

Abren las becas para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo: cuantía, plazos y cómo solicitarlas

Abren las becas para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo: cuantía, plazos y cómo solicitarlas

La Xunta destina 450.000 euros a centros concertados para contratar logopedas, psicólogos y otro personal de apoyo al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y para reparaciones

La Xunta destina 450.000 euros a centros concertados para contratar logopedas, psicólogos y otro personal de apoyo al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y para reparaciones

Piden cinco años de cárcel para un hombre acusado de agredir sexualmente dos veces a una amiga dormida en Lugo

Piden cinco años de cárcel para un hombre acusado de agredir sexualmente dos veces a una amiga dormida en Lugo

La Xunta reforma la Pirámide de San Caetano: se invertirán 1,6 millones de euros para rebajar en casi 8.000 euros anuales la factura de la calefacción

La Xunta reforma la Pirámide de San Caetano: se invertirán 1,6 millones de euros para rebajar en casi 8.000 euros anuales la factura de la calefacción
Tracking Pixel Contents