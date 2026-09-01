Ayudas de hasta 500 euros para conciliar en Galicia: quién puede pedir el Bono Concilia Familia y cómo solicitarlo

Las familias gallegas que hayan tenido que recurrir este año a campamentos, ludotecas, cuidadores a domicilio u otros servicios para poder conciliar podrán recuperar parte del dinero gastado. La Xunta acaba de publicar en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la convocatoria de 2026 del Bono Concilia Familia, que ofrece ayudas de hasta 500 euros por unidad familiar en determinados casos y de hasta 200 euros por hijo en otros.

La convocatoria está dirigida a familias residentes en Galicia con niños nacidos entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2022 y permite subvencionar gastos de conciliación producidos entre el 1 de enero y el 8 de septiembre de 2026.

El plazo no comienza inmediatamente con la publicación de la orden. Las solicitudes podrán presentarse desde las 9.00 horas del 9 de septiembre hasta las 14.00 horas del 9 de octubre de 2026 y tendrán que tramitarse obligatoriamente por internet.

La Administración autonómica reserva más de 2,6 millones de euros para esta convocatoria. Las subvenciones se tramitan mediante concurrencia no competitiva y se conceden mientras exista crédito, por lo que la fecha en la que se complete correctamente la solicitud puede resultar relevante. En la convocatoria anterior, de hecho, la Xunta terminó agotando la partida disponible.

¿Cuánto dinero se puede recibir?

El importe depende tanto del tipo de servicio utilizado como de las circunstancias de la familia.

Con carácter general, el Bono Concilia puede cubrir hasta el 75% del coste. Sin embargo, la cobertura puede llegar al 100% del gasto para las familias consideradas de especial protección: familias numerosas, monoparentales, acogedoras, con guarda con fines adoptivos, familias con algún hijo conviviente con una discapacidad reconocida igual o superior al 33% y familias víctimas de violencia de género.

En cualquier caso existen topes: hasta 500 euros por unidad familiar cuando el gasto corresponda a la contratación de una persona empleada del hogar para cuidar a los menores o a un servicio de atención a la infancia a domicilio o hasta 200 euros por cada niño cuando se hayan utilizado ludotecas, servicios de conciliación autorizados, campamentos u otros recursos colectivos de conciliación.

Así, por ejemplo, una familia con dos hijos que haya pagado un campamento susceptible de recibir la ayuda podría obtener hasta 400 euros, siempre respetando el porcentaje máximo del coste que le corresponda.

¿Qué familias pueden solicitarla?

Pueden pedirla los padres, madres o tutores de menores nacidos entre 2013 y 2022, así como las personas que los tengan en acogimiento familiar o guarda con fines adoptivos, siempre que residan en Galicia.

Hay una condición especialmente importante para las familias que soliciten la ayuda por una enfermedad o accidente del menor o por los gastos de conciliación durante las vacaciones escolares: los dos progenitores tienen que estar trabajando. En una familia monoparental, el requisito se aplica al único progenitor.

La orden equipara a esta situación los casos de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez. Cuando existe custodia compartida, el requisito laboral se comprueba respecto al período en el que el progenitor que pide la ayuda tenía efectivamente al niño bajo su custodia, y cada padre o madre deberá tramitar su propia solicitud.

No solo sirve para los campamentos de verano

Aunque una de las aplicaciones más frecuentes del Bono Concilia son las vacaciones escolares, la ayuda cubre más situaciones. Las familias pueden recurrir al programa cuando hayan necesitado contratar cuidados por enfermedad o accidente del niño o de su cuidador habitual; por asistencia de la persona cuidadora habitual a una entrevista de trabajo o un curso de formación que le impida atender al menor; una situación laboral puntual que imposibilite hacerse cargo del niño; la necesidad puntual de atender a un familiar hasta segundo grado de parentesco, siempre que esa circunstancia impida al cuidador habitual encargarse del menor; o la necesidad de conciliar durante las vacaciones escolares porque los progenitores están trabajando.

En este último caso, la convocatoria considera períodos de vacaciones escolares en 2026 del 1 al 7 de enero; los días 16, 17 y 18 de febrero; del 30 de marzo al 6 de abril; y del 20 de junio al 8 de septiembre.

¿Qué gastos entran en la ayuda?

El Bono permite subvencionar varias soluciones utilizadas por las familias para cuidar a sus hijos: la contratación temporal de una persona empleada del hogar, servicios profesionales de atención infantil a domicilio, asistencia a ludotecas, espacios infantiles u otros servicios de conciliación autorizados, así como campamentos y otros recursos colectivos destinados específicamente al cuidado de menores durante las vacaciones.

Hay, sin embargo, una exclusión importante: no se subvencionan los campamentos organizados directa o indirectamente por las administraciones públicas, al entender la Xunta que ya están financiados total o parcialmente con dinero público y suelen ofrecer precios reducidos.

Las facturas, imprescindibles

La ayuda funciona en buena medida como un reembolso: la familia tiene que demostrar que realizó el gasto. En los servicios de atención a domicilio, ludotecas, campamentos y otros recursos de conciliación habrá que presentar facturas o documentos equivalentes en los que aparezcan correctamente identificados tanto el solicitante como el niño que recibió el servicio y los días en que se prestó.

También hay que demostrar que la factura fue abonada. Para pagos iguales o superiores a 1.000 euros se exige justificante bancario. En importes inferiores a 1.000 euros se admite tanto el justificante bancario como una factura o documento equivalente firmado y sellado por la empresa en el que figure la palabra «pagado».

Si lo que se contrató fue una persona empleada del hogar, habrá que aportar el contrato laboral, en el que deberán constar el período de contratación, que su función era el cuidado de menores y el horario, además de los justificantes bancarios del pago del salario y de las correspondientes cuotas de la Seguridad Social.

¿Qué otros documentos hay que entregar?

Con carácter general, la solicitud deberá acompañarse del libro de familia o de otro documento que acredite oficialmente la composición familiar.

Dependiendo de cada caso, podrán ser necesarios también documentos relativos a adopción, tutela o acogimiento; certificado de monoparentalidad; sentencia de separación o divorcio o convenio regulador en casos de custodia compartida; título de familia numerosa; certificado de discapacidad; o documentación que acredite una situación de violencia de género. Buena parte de estos datos serán consultados directamente por la propia Administración cuando consten en registros de la Xunta.

Además, la causa concreta que provocó la necesidad de conciliación debe justificarse. Por ejemplo, se pedirá un informe médico si hubo una enfermedad o accidente; un justificante con fecha y horario si el cuidador tuvo que asistir a una entrevista laboral o curso; o una declaración responsable explicando una situación laboral puntual.

¿Cómo y cuándo se presenta?

La solicitud es exclusivamente electrónica. Deberá cubrirse el formulario del procedimiento BS412A en la sede electrónica de la Xunta. Se puede acceder mediante cualquiera de los sistemas de identificación admitidos, incluida Chave365.

La convocatoria establece además una regla que las familias deben tener en cuenta: deberá realizarse una única solicitud por cada niño y por un único tipo de gasto, salvo los casos de custodia compartida. Si se presentan varias peticiones para el mismo menor, se tendrá en cuenta la primera.

El calendario clave es, por tanto, el siguiente: apertura a las 9.00 horas del miércoles 9 de septiembre y cierre a las 14.00 horas del viernes 9 de octubre. La Xunta dispone después de un plazo máximo de tres meses para resolver; transcurrido ese período sin resolución expresa, la solicitud se entenderá desestimada.