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Piden cinco años de cárcel para un hombre acusado de agredir sexualmente dos veces a una amiga dormida en Lugo

El Ministerio Público reclama además siete años de alejamiento y cinco de libertad vigilada

La víctima asegura que rechazó al presunto agresor en un primer episodio y que este regresó al dormitorio para volver a agredirla

Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo.

Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo. / ECG

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R. S.

Santiago

La Fiscalía pide cinco años de prisión para un vecino de Lugo acusado de agredir sexualmente de forma continuada a una amiga que pasaba la noche en su vivienda en abril de 2023. El juicio se celebrará el próximo 29 de enero, después de que este martes no fuese posible alcanzar un acuerdo entre las partes durante la audiencia previa y quedasen admitidas las pruebas para la vista oral.

Los hechos, según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, ocurrieron entre las 00.00 y las 02.00 horas en una vivienda de la ciudad amurallada durante una celebración. La mujer, de 41 años en aquel momento, se encontraba acostada en una de las habitaciones cuando, siempre según la Fiscalía, el acusado entró por primera vez en el dormitorio. El escrito sostiene que el hombre la besó en la boca y en el cuello, le mordió los labios y, mientras le sujetaba las manos, le levantó la ropa para manosearla.

La víctima habría mostrado su rechazo apartando al acusado, que abandonó entonces la habitación. Sin embargo, según la acusación, regresó posteriormente al dormitorio y volvió a besarla por la fuerza en la boca y en los pechos. A continuación, habría bajado su pijama y tocado la zona genital por encima de la ropa interior sin su consentimiento. La Fiscalía mantiene que el acusado impuso su voluntad aprovechando su corpulencia y que la mujer trató de apartarlo "mediante empujones" hasta que finalmente abandonó la habitación.

Secuelas psicológicas

Como consecuencia de lo ocurrido, la víctima asegura haber sufrido un empeoramiento de su salud mental, con repercusiones en sus relaciones interpersonales y sociales. Sin embargo, el escrito de acusación señala que no consta que recibiese tratamiento médico por estas consecuencias.

Tras la denuncia y durante la instrucción del procedimiento no se acordaron medidas cautelares de prohibición de aproximación o comunicación, por lo que el acusado permaneció en libertad. La Fiscalía considera que los hechos constituyen un delito continuado de agresión sexual y reclama cinco años de prisión, además de la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

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También solicita que se prohíba al acusado acercarse a menos de 200 metros de la víctima y comunicarse con ella por cualquier medio durante siete años, así como que sea sometido a cinco años de libertad vigilada. En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal reclama además una indemnización de 10.000 euros para la víctima por los perjuicios sufridos, más los intereses legales correspondientes.

Fuente: El Correo Gallego

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