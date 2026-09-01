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Crisis en Ceuta

El PSdeG afirma que la Fegamp no traslada a Galicia las movilizaciones de la FEMP por la situación de Ceuta al considerarlas "partidistas"

El BNG confirma su ausencia en las convocatorias, calificándolas de "concentraciones encubiertas", mientras que los populares ratifican su apoyo

Varios inmigrantes acampados en una playa, a 31 de agosto de 2026, en Ceuta (España).

Varios inmigrantes acampados en una playa, a 31 de agosto de 2026, en Ceuta (España). / Marcos Moreno

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R. S.

Santiago

El PSdeG ha acusado al Partido Popular de "utilización partidista" de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) tras su convocatoria de concentraciones por la situación de Ceuta. Es por ello, que fuentes de esta formación política apuntan a Europa Press que la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), con el socialista Alberto Varela al frente, no traslada estas movilizaciones a Galicia.

A su ver, la convocatoria la hizo la presidenta de la FEMP, alcaldesa popular de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, "sin acuerdo de los órganos de la Federación" y sin consultar al resto de grupos que la componen. "Lo que hay en Galicia son convocatorias de una plataforma nacida en las redes", no un acuerdo del municipalismo gallego, afirman los socialistas gallegas para asegurar que "no estar en una foto no es no estar con Ceuta".

"Estamos con Ceuta donde se resuelven los problemas: en el reparto de menores, en la financiación de la acogida y e la coordinación entre administraciones", subrayan desde el PSdeG. De este modo, aseguran que el PP "no propone nada que resuelva" y que en un mes no se escuchó del Partido Popular "una sola medida concreta" de acogida, de financiación o de coordinación.

"Escuchamos la petición de estudiar un confinamiento sanitario en Ceuta", señala el PSdeG, que recuerda que el secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro, pidió a Rueda que se desmarcara de esta propuesta y que el presidente de la Xunta no lo hizo. "Y escuchamos a la Xunta defender la reagrupación familiar como fórmula preferente, que sin garantías es devolver a los niños", censura.

Así las cosas, este mismo lunes, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, confirmó que su formación tampoco participará en estas movilizaciones. "Realmente son concentraciones encubiertas convocadas por el Partido Popular para seguir alentando el odio y la xenofobia, utilizando la FEMP de una forma partidista", trasladó.

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Fuentes de los populares gallegos confirman, por su parte, a este diario el apoyo a la manifestación convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias.

Fuente: El Correo Gallego

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