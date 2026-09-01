Rueda responderá sobre emergencias y coste de vida en el primer pleno del curso político
El conselleiro de Educación, Román rodríguez, comparecerá para dar cuenta del regreso a las aulas en el comienzo del curso escolar
R. S. C.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, responderá la semana que viene, en el primer pleno de este período de sesiones del Parlamento gallego, a dos preguntas de los principales grupos de la oposición relacionadas con la gestión de emergencias en Galicia y la subida del coste de la vida en esta comunidad.
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, inquirirá al mandatario autonómico acerca de qué medidas tiene pensado tomar su gobierno para atajar las dificultades que la población gallega afronta para hacer frente a sus gastos en el día a día; mientras que el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, le pedirá que explique cómo se está planificando la lucha contra las emergencias recientes.
El reinicio de la actividad política en el Legislativo gallego estará marcado también por la comparecencia, a petición propia aunque también tras una solicitud del Bloque, del conselleiro de Educación, Román Rodríguez, para dar cuenta del regreso a las aulas en el comienzo de un nuevo curso escolar.
A este respecto, en la rueda de prensa posterior a la reunión de esta mañana de la junta de portavoces para establecer el orden del día del próximo pleno, la viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, ha adelantado que demandarán explicaciones por la supuesta falta de personal en centros educativos de Galicia y por el elevado coste que deben afrontar las familias para la adquisición del material escolar.
Fuente: El Correo Gallego
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