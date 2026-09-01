El tiempo en A Coruña: comienza septiembre con cielos despejados por la tarde y temperaturas en aumento

A Coruña recibe el mes de septiembre este martes con cielos despejados por la tarde y temperaturas en aumento tras un inicio de día nublado, según el pronóstico de MeteoGalicia.

Las altas presiones continuarán entrando en forma de cuña sobre la comunidad autónoma, con todavía algo de aire frío en capas altas.

Esto hará que la jornada comience con los cielos parcialmente nublados, abriéndose claros conforme avance la mañana para quedar, a partir del mediodía, el cielo solamente con nubes altas que no impedirán el paso del sol.

Las temperaturas mínimas seguirán sin cambios, mientras que las máximas tenderán a ascender, con termómetros que irán de los 17º a los 24º

Los vientos soplarán flojos de dirección variable por la mañana y tomarán dirección norte a partir del mediodía.

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Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades: