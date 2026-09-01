La Xunta anuncia un plan para "mejorar la eficiencia de las instalaciones hidráulicas" ante futuras sequías

Tras unos meses estivales especialmente secos, con muchos concellos de la comunidad en alerta o prealerta por sequía, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció este martes que su Ejecutivo elaborará un plan para "mejorar la eficiencia de las instalaciones hidráulicas", de manera que se garantice el suministro a la ciudadanía y a las empresas de la comunidad.

Esta medida llega en un momento de críticas en la bancada de la oposición. Sin ir más lejos, este lunes, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, se desplazó a la localidad pontevedresa de Baiona, una de las más afectadas, para pedir medidas concretas ante la sequía. También ayer sobre este asunto habló la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, quien demandó más apoyo al sector agroganadero, uno de los más afectados por la sequía.

Rueda llamó, en la convocatoria de prensa posterior al primer Consello de la Xunta después del parón vacacional, a "mirar a medio y largo plazo", en un momento en el que los nueve embalses de suministro a la ciudadanía se encuentran en torno al 62 % de su capacidad. "Hay que evaluar la situación actual y ver de cerca la nueva realidad climática a la que nos enfrentamos", añadió.

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Entre otras cuestiones, el Ejecutivo autonómico busca seguir estudiando, "como ya lo estamos haciendo", la posibilidad de utilizar aguas subterráneas o "avanzar en los sistemas de reutilización del agua". "También veremos, en caso de ser necesario, la creación de nuevas infraestructuras", zanjó el mandatario, quien añadió que lo más importante es "un uso apropiado del agua".

Fuente: El Correo Gallego