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El BNG exige una evaluación del Plan de Abastecimiento de Galicia 2010-2025 y la aprobación del nuevo

Recuerda que, pese a firmarse en 2013, todavía no se ha cerrado el Pacto Local del Agua entre la Xunta y la Fegamp

La portavoz de Ciclo del Agua del BNG en el Parlamento, Monste Valcárcel.

La portavoz de Ciclo del Agua del BNG en el Parlamento, Monste Valcárcel. / FDV

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R. S. C.

Santiago

El BNG ha exigido este miércoles una evaluación del Plan de Abastecimiento de Galicia, que estuvo vigente 15 años, entre 2010 y 2025, para conocer los objetivos que se han cumplido, las inversiones ejecutadas y qué sistemas siguen siendo repelentes. Según ha denunciado la portavoz del Ciclo del Agua del partido nacionalista, Monste Valcárcel, «un plan que termina sin evaluación es un plan que no permite aprender», lo que considera un «fracaso» de la planificación del agua del Gobierno autonómico.

Durante la comparecencia en el Parlamento del director xeral de Augas de Galicia, Roi Fernández, los nacionalistas reclamaron «una política gallega de abastecimiento a la altura del desafío», en vez de «actuaciones dispersas, convocatorias puntuales y demasiada propaganda institucional». Así, además de no haber evaluado el ya caducado plan de abastecimiento, para el Bloque otro «gran fracaso» de la gestión de la Xunta es el Pacto Local del Agua. Tras haber sido firmado en 2013 entre la Xunta y la Fegamp, a día de hoy sigue sin cerrarse y se ha convertido en una «promesa permanente», a pesar de que los trabajos previos ya habían detectado problemas estructurales graves. Concretamente, recuerdan que «una cuarta parte de las captaciones carecía de autorización» y que «casi la mitad de los concellos no disponía de planes de mantenimiento de sus redes».

Para el Bloque, el PP sustituye la planificación estable por la convocatoria de ayudas puntuales, que, si bien son necesarias, «no son una política pública suficiente».

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En contraposición, los nacionalistas piden que se apruebe un nuevo Plan de Abastecimiento cuanto antes, que se cierre de forma efectiva el Pacto Local del Agua, proporcionar apoyo técnico y financiero a los concellos pequeños y medianos y aumentar la transparencia de datos sobre las pérdidas en las redes, el estado de las captaciones, la calidad del agua y los criterios de reparto territorial de las inversiones.

Fuente: Faro de Vigo

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