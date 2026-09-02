El Gobierno central acepta la comision bilateral para abordar la transferencia de la AP-9

La Xunta y el Gobierno central se sentarán en una comisión bilateral para negociar la transferencia de la Autopista del Atlántico (AP-9), después de que el presidente gallego, Alfonso Rueda, la solicitase a principios de mes por no estar conforme con las condiciones acordadas en la ley de traspaso. De haber ido a una comisión mixta, estas no podrían debatirse.

Así lo ha confirmado Rueda cuestionado por los medios, que anunció que ha sido este mismo martes cuando el Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez le comunicó que aceptaba su propuesta. Una decisión, ha dicho, que considera «acertada», puesto que «no tendría ningún sentido que se pusiera en marcha todo el procedimiento sin tener antes la oportunidad de volver a exponer las razones de la postura de la Xunta».

La trasnferencia, ha continuado, debe efectuarse con las condiciones aprobadas por unanimidad en el Parlamento gallego, «sin ningún tipo riesgo económico para las arcas gallegas», como se está haciendo en otras comunidades.

Por lo de ahora no hay fecha, pero el mandatario autonómico mostró su voluntad de que esta cuestión «se cierre cuanto antes», igual que el traspaso de las competencias sobre las autorizaciones iniciales de permisos de trabajo para personas extranjeras. Esta, ha continuado, es una cuestión «muy necesaria» para cubrir vacantes en sectores fundamentales, tal y como se puede ver ahora en comarcas como la de Valdeorras donde hay problemas para encontrar personal para la vendimia.

Prioridades del curso político

Por otro lado, el presidente autonómico ha avanzado en este periodo de sesiones el Gobierno aprobará y remitirá al Parlamento de Galicia la modificación de la Ley de incendios de Galicia. «Será un compromiso y hay que hacerlo», ha destacado.

Además de «mantener el buen funcionamiento de los servicios públicos y la gestión en la normalidad que cada vez es más anormal en otros lugares de España» —en referencia al Gobierno central—, ha mostrado su deseo de cerrar el pacto relativo a las bajas laborales y ha avanzado que se presentará la segunda fase del plan de residencias comprometido en el debate de política general, así como la reforma de la atención primaria.

Rueda, asimismo, ha fijado como prioridades el pacto de la lengua, la defensa de una financiación «justa» para Galicia sin «tener menos» porque el Gobierno decidiese «dar más» a otros o el avance en el desarrollo industrial de Galicia con proyectos como el de SAIC.

En otro orden de cosas, cuestionado por los medios, el presidente ha mostrado su apoyo a las manifestaciones convocadas para este miércoles 2 de septiembre en varias localidades en apoyo a Ceuta tras la llegada masiva de migrantes. Acudirá, ha dicho, a título personal, y ha animado a los gallegos a participar, asegurando que «esto no va de política».

Fuente: Faro de Vigo