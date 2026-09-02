Política
Rueda asegura que defenderá «los intereses de los gallegos» en Madrid, que ha limitado los descuentos en el transporte público a las personas empadronadas en la comunidad
El presidente de la Xunta espera que el asunto quede «definitivamente solventado» a lo largo de este mes, aunque no ha avanzado medidas concretas
R. S. C.
Cuestionado sobre la decisión de Madrid de limitar las bonificaciones en el transporte público solo a aquellas personas que estén empadronadas en la comunidad, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha prometido «defender los intereses de los gallegos», aunque sin concretar si tomará medidas concretas.
Debido al revuelo generado, cuando el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso tomó esta decisión se vio obligado a ofrecer un convenio a las autonomías para que fuesen estas las que sufragasen los gastos de transporte de sus ciudadanos en la capital del país, pero la Xunta declinó el acuerdo, alegando que si esa era la alternativa, Madrid tendría que compensar a Galicia por las rebajas de las que disfrutan aquí los madrileños.
No hubo avances en esta cuestión, y ahora, preguntado al respecto, el presidente gallego se ha limitado a decir que, lejos de querer «discutir» con nadie, su labor es «defender los intereses de los gallegos». Habló así de «reciprocidad», considerando «lógico» que «personas que están empadronadas en un lugar pero hacer parte de su vida en otro» se puedan beneficiar de medidas como los descuentos en los transportes y recordando que hay ciudadanos de otras comunidades, incluida Madrid, que disfrutan de ventajas económicas en Galicia independientemente de su lugar de procedencia.
De este modo, dijo esperar que este asunto quede «definitivamente solventado» a lo largo de este mes, aunque sin concretar qué medidas, en caso de tomarlas, aplicará la Xunta como respuesta.
La decisión de limitar los descuentos en el transporte a las personas empadronadas en Madrid afectará a miles de gallegos, sobre todo a los estudiantes, que pueden encontrarse con problemas para darse de alta en el Padrón si viven en una residencia o comparten piso. Tomando como referencia los últimos datos disponibles del Ministerio de Educación, del curso 2023-2024, eran 4.000 los universitarios gallegos en la comunidad.
Fuente: Faro de Vigo
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