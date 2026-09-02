El tiempo en A Coruña: aire cálido y estabilidad para este miércoles

A Coruña encara este miércoles con estabilidad y aire cálido debido a que las altas presiones tenderán a moverse hacia el norte, según el pronóstico meteorológico. De este modo, habrá algunas nubes bajas y nieblas al principio del día, pero en general los cielos quedarán poco nubosos o despejados.

Las temperaturas no experimentarán grandes cambios, en A Coruña los termómetros oscilarán entre los 16º de mínima y los 23º de máxima.

Los vientos soplarán flojos de componente norte, con intervalos de moderado en el litoral atlántico.

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Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades: