Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Así afronta Inés Rey el nuevo curso políticoGestión del agua en A CoruñaLa opinión vecinal ante la peatonalización en el entorno del ChaflánLa ostra rizada japonesa invade el castillo de San AntónEl parque de Santa Margarita, de estrenoPrimera victoria de la temporada
instagramlinkedin

El tiempo en A Coruña: aire cálido y estabilidad para este miércoles

Habrá algunas nubes al principio del día que se irán disipando para dejar cielos despejados o con pocas nubes

Bañistas en playa del Orzán.

Bañistas en playa del Orzán. / Víctor Echave

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

RAC

A Coruña encara este miércoles con estabilidad y aire cálido debido a que las altas presiones tenderán a moverse hacia el norte, según el pronóstico meteorológico. De este modo, habrá algunas nubes bajas y nieblas al principio del día, pero en general los cielos quedarán poco nubosos o despejados.

Las temperaturas no experimentarán grandes cambios, en A Coruña los termómetros oscilarán entre los 16º de mínima y los 23º de máxima.

Los vientos soplarán flojos de componente norte, con intervalos de moderado en el litoral atlántico.

Noticias relacionadas y más

Cargando previsión del tiempo...

Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:

  • A Coruña 16º 23º
  • Lugo 14°C 28°C
  • Vigo 16°C 30°C
  • Ferrol 15°C 27°C
  • Santiago 15°C 28°C
  • Pontevedra 15°C 31°C
  • Ourense 15°C 35°C

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pesadilla en un hotel de Fuerteventura: los ácaros de la cama acribillan a unos viajeros del Imserso
  2. La provincia de A Coruña concentra, con 6,4 toneladas, la mayor parte de cocaína intervenida en Galicia
  3. Heridos un adulto y un niño en un accidente en un quad en Coristanco
  4. El tiempo en A Coruña: nubes y claros con ascenso de temperaturas máximas en el último día de agosto
  5. La juventud gallega en el exterior se reencuentra con sus raíces
  6. El eclipse tendrá 72 horas de emisión especial en Galicia: dónde verlo y qué ofrecerá la TVG
  7. Pulso por el lobo: Extremadura apoya pedir una reunión “inmediata” al Gobierno y Bruselas abre expediente a España
  8. El BNG denuncia que la Xunta excluye a los campamentos municipales de las ayudas de Bono Concilia

El tiempo en A Coruña: aire cálido y estabilidad para este miércoles

El tiempo en A Coruña: aire cálido y estabilidad para este miércoles

La Xunta refuerza el control económico sobre las universidades gallegas

La Xunta refuerza el control económico sobre las universidades gallegas

La Xunta reforma la Pirámide de San Caetano: se invertirán 1,6 millones de euros para rebajar en casi 8.000 euros anuales la factura de la calefacción

La Xunta reforma la Pirámide de San Caetano: se invertirán 1,6 millones de euros para rebajar en casi 8.000 euros anuales la factura de la calefacción

La Xunta anuncia un plan para "mejorar la eficiencia de las instalaciones hidráulicas" ante futuras sequías

La Xunta anuncia un plan para "mejorar la eficiencia de las instalaciones hidráulicas" ante futuras sequías

¿Te atreves a poner a prueba tus competencias digitales? La Xunta te examina de forma gratuita de los niveles de iniciación e intermedio

¿Te atreves a poner a prueba tus competencias digitales? La Xunta te examina de forma gratuita de los niveles de iniciación e intermedio

Rueda responderá sobre emergencias y coste de vida en el primer pleno del curso político

Rueda responderá sobre emergencias y coste de vida en el primer pleno del curso político

Galicia registra 70 muertes atribuibles a altas temperaturas en el mes de agosto: el año pasado fueron el triple

Galicia registra 70 muertes atribuibles a altas temperaturas en el mes de agosto: el año pasado fueron el triple

Ayudas de hasta 500 euros para conciliar en Galicia: quién puede pedir el Bono Concilia Familia y cómo solicitarlo

Tracking Pixel Contents