El tiempo en A Coruña: aire cálido y estabilidad para este miércoles
Habrá algunas nubes al principio del día que se irán disipando para dejar cielos despejados o con pocas nubes
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A Coruña encara este miércoles con estabilidad y aire cálido debido a que las altas presiones tenderán a moverse hacia el norte, según el pronóstico meteorológico. De este modo, habrá algunas nubes bajas y nieblas al principio del día, pero en general los cielos quedarán poco nubosos o despejados.
Las temperaturas no experimentarán grandes cambios, en A Coruña los termómetros oscilarán entre los 16º de mínima y los 23º de máxima.
Los vientos soplarán flojos de componente norte, con intervalos de moderado en el litoral atlántico.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:
- A Coruña 16º 23º
- Lugo 14°C 28°C
- Vigo 16°C 30°C
- Ferrol 15°C 27°C
- Santiago 15°C 28°C
- Pontevedra 15°C 31°C
- Ourense 15°C 35°C
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