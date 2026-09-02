Unións Agrarias reclama hasta 7 millones a Xunta y Gobierno para salvar la apicultura gallega

La apicultura gallega atraviesa una situación «extrema». Unións Agrarias (UU.AA) reclama a la Xunta y al Gobierno central la puesta en marcha de un plan de choque de entre seis y siete millones de euros para compensar el fuerte aumento de los costes y el desplome de la producción de miel, que la organización sitúa como mínimo en un 50% en Galicia y que puede alcanzar el 60% o el 70% en las zonas donde coinciden varios problemas.

El sindicato calcula que el encarecimiento de la alimentación de las abejas y de los tratamientos contra plagas como la varroa y la avispa velutina supone al menos 15 euros adicionales por colmena.

Con alrededor de 221.000 colmenas en Galicia, solo esta factura supera los tres millones de euros. Por ello, plantea que Xunta y Ejecutivo central aporten entre tres y 3,5 millones cada uno a un fondo destinado no solo a compensar costes, sino también a evitar el cierre de explotaciones ante la caída de ingresos.

UU.AA recuerda además la singularidad del sector gallego: existen unas 4.800 explotaciones, con una media muy inferior a la española y un modelo fundamentalmente estante, en el que las colmenas permanecen durante todo el año en los mismos apiarios.

La organización advierte de que su desaparición tendría consecuencias más allá de la actividad económica, por su papel como complemento de renta, en la fijación de población en el rural y, especialmente, en la polinización, la biodiversidad y el mantenimiento de los ecosistemas.

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A medio plazo, UPA y Unións Agrarias reclaman además que la próxima PAC incorpore desde 2027 una ayuda directa y específica por colmena, modulada para favorecer especialmente a las explotaciones familiares. Su objetivo, resumieron, es situar a la apicultura en la «primera división de las ayudas».