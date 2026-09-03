La Xunta reclama casi 1,6 millones a UFD por el incendio de Padrón y atribuye el fuego a una negligencia

La Xunta reclamará a UFD Distribución Electricidad, del grupo Naturgy, casi 1,6 millones de euros por los daños, perjuicios y gastos de extinción derivados del incendio forestal registrado el pasado 12 de junio en la parroquia padronesa de Herbón. El Gobierno gallego da este paso después de que la Unidade de Investigación de Incendios Forestais (UIFO) concluyese que el fuego tuvo su origen en una negligencia de la compañía por incumplir las obligaciones de gestión de biomasa en las proximidades de una de sus líneas eléctricas.

La reclamación, la primera de este tipo que presenta el Ejecutivo autonómico, fue analizada este lunes por el Consello da Xunta a partir de un informe de la Consellería do Medio Rural. Del importe total, que asciende a 1.584.673 euros, corresponden a gastos de extinción 884.724 euros, mientras que otros 699.949 euros sufragarían los daños y pérdidas por la destrucción de arbolado en montes vecinales con contrato con la Xunta.

"Son prácticas que poñen en serio risco e que poden dar lugar a incendios importantes e a obriga da Xunta é ser contundente con este tipo de neglixencias", explicó Alfonso Rueda en la comparecencia ante los medios al término del Consello.

Según la documentación oficial, los informes de la UIFO, corroborados por el parte oficial de incendios, acreditan que la causa fue la falta de mantenimiento de la biomasa próxima a la infraestructura eléctrica. La Xunta ampara su reclamación en la Lei 3/2007 de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, que permite repercutir los costes de extinción a los responsables cuando hayan incumplido las obligaciones de gestión de la vegetación.

Existían denuncias previas

Uno de los elementos que refuerza la reclamación de la Xunta es la existencia de varias denuncias anteriores al incendio. La primera fue formulada por la propia UIFO en marzo de 2022. En agosto de 2023, además, un vecino presentó otra reclamación por el mismo problema y, según recoge el informe, la empresa reconoció entonces la situación y se comprometió a actuar. De acuerdo con el reclamante, entre aquel momento y el incendio no se llegó a ejecutar ningún trabajo de adecuación.

La Xunta señala asimismo que agentes ambientales del distrito forestal IV habían advertido de que las líneas de transporte y distribución eléctrica no disponían del mantenimiento legalmente exigible en materia de gestión de biomasa dentro de las redes primarias de protección.

El incendio de Padrón-Herbón afectó finalmente a 373,21 hectáreas, una cifra algo superior a las estimaciones iniciales manejadas durante la emergencia. De ellas, 298,57 hectáreas eran de monte arbolado y 74,64 de superficie rasa. La proximidad de las llamas a varios núcleos habitados obligó a declarar la Situación 2 el 13 de junio como medida preventiva por riesgo para la población.

La nueva reclamación pone así el foco en el origen del incendio después de que, durante los días de extinción, todos los esfuerzos se concentrasen en contener un fuego que llegó a movilizar a un centenar de efectivos y obligó a evacuar zonas próximas a las llamas.

Arca: «Quen ten unha propiedade ten unha responsabilidade»

El alcalde de Padrón, Anxo Arca, valoró positivamente, en declaraciones a este diario, la rapidez de la investigación y que esta haya permitido determinar la responsabilidad por el incendio. «É importante que os incendios forestais se investiguen e que se encontren os responsables», señaló el regidor, que considera también necesario que quienes causen este tipo de daños tengan que responder por ellos y compensar el perjuicio ocasionado.

Arca confía además en que lo ocurrido sirva como advertencia sobre la obligación de mantener en condiciones las propiedades y las franjas de protección. «É importante ter limpas as parcelas e as franxas secundarias», incidió. Una responsabilidad que, subrayó, afecta tanto a las empresas como a cualquier propietario particular.

En este sentido, el alcalde recordó que no es necesario esperar a recibir un requerimiento de una administración para desbrozar, ya que mantener la propiedad en las condiciones exigidas es una obligación de su titular. «Quen ten unha propiedade ten unha responsabilidade», resumió.

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Para Arca, el caso deja así una enseñanza que debería tenerse en cuenta más allá de este incendio. El regidor lamenta que en ocasiones se responsabilice a los concellos, a la Xunta o a otras administraciones de la falta de limpieza de determinados terrenos cuando, recalcó, «os responsables sobre as propiedades son os propios propietarios».

Fuente: El Correo Gallego