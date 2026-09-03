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El tiempo en A Coruña: subida de temperaturas este jueves de influencia anticiclónica

La entrada de aire cálido procedente de latitudes inferiores dejará los termómetros con máximas que llegarán a los 27º y mínimas de 14º

Los cielos quedarán despejados tras las nieblas matinales

Surfistas en la playa del Matadero.

Surfistas en la playa del Matadero. / Casteleiro

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RAC

A Coruña estará este jueves bajo influencia anticiclónica y con entrada de aire cálido de latitudes inferiores, lo que provocará un ascenso de las temperaturas, más acusado en las máximas.

Se esperan bancos de niebla matinales en el litoral, que darán paso a cielos despejados en general, con nubosidad de tipo alto por la tarde en el tercio norte.

En las últimas horas del día volverán a entrar las nieblas costeras por el litoral atlántico.

Los vientos soplarán flojos del norte-noreste.

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Cargando previsión del tiempo...

Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:

  • A Coruña 14º 27º
  • Lugo 15°C 34°C
  • Vigo 18°C 33°C
  • Ferrol 16°C 32°C
  • Santiago 15°C 32°C
  • Pontevedra 17°C 34°C
  • Ourense 15°C 37°C

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