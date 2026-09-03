El tiempo en A Coruña: subida de temperaturas este jueves de influencia anticiclónica
La entrada de aire cálido procedente de latitudes inferiores dejará los termómetros con máximas que llegarán a los 27º y mínimas de 14º
Los cielos quedarán despejados tras las nieblas matinales
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
A Coruña estará este jueves bajo influencia anticiclónica y con entrada de aire cálido de latitudes inferiores, lo que provocará un ascenso de las temperaturas, más acusado en las máximas.
Se esperan bancos de niebla matinales en el litoral, que darán paso a cielos despejados en general, con nubosidad de tipo alto por la tarde en el tercio norte.
En las últimas horas del día volverán a entrar las nieblas costeras por el litoral atlántico.
Los vientos soplarán flojos del norte-noreste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:
- A Coruña 14º 27º
- Lugo 15°C 34°C
- Vigo 18°C 33°C
- Ferrol 16°C 32°C
- Santiago 15°C 32°C
- Pontevedra 17°C 34°C
- Ourense 15°C 37°C
- Pesadilla en un hotel de Fuerteventura: los ácaros de la cama acribillan a unos viajeros del Imserso
- La provincia de A Coruña concentra, con 6,4 toneladas, la mayor parte de cocaína intervenida en Galicia
- Heridos un adulto y un niño en un accidente en un quad en Coristanco
- El tiempo en A Coruña: comienza septiembre con cielos despejados por la tarde y temperaturas en aumento
- La juventud gallega en el exterior se reencuentra con sus raíces
- El eclipse tendrá 72 horas de emisión especial en Galicia: dónde verlo y qué ofrecerá la TVG
- Pulso por el lobo: Extremadura apoya pedir una reunión “inmediata” al Gobierno y Bruselas abre expediente a España
- El BNG denuncia que la Xunta excluye a los campamentos municipales de las ayudas de Bono Concilia