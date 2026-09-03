El tiempo en A Coruña: subida de temperaturas este jueves de influencia anticiclónica

A Coruña estará este jueves bajo influencia anticiclónica y con entrada de aire cálido de latitudes inferiores, lo que provocará un ascenso de las temperaturas, más acusado en las máximas.

Se esperan bancos de niebla matinales en el litoral, que darán paso a cielos despejados en general, con nubosidad de tipo alto por la tarde en el tercio norte.

En las últimas horas del día volverán a entrar las nieblas costeras por el litoral atlántico.

Los vientos soplarán flojos del norte-noreste.

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Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades: