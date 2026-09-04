Los Consellos Sociales asumirán un mayor control económico de las universidades públicas: podrán activar planes de reequilibrio financiero

Los Consellos Sociales de las tres universidades públicas gallegas incrementarán sus responsabilidades. Así lo dio a conocer este martes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien avanzó que se modificará la legislación vigente con el propósito de que puedan velar porque las instituciones educativas superiores "tengan una buena salud económica".

Entre otras cuestiones, el Ejecutivo autonómico busca que sean los encargados de realizar cada curso escolar una auditoría externa sobre las cuentas de las universidades. Deberán, asimismo, según detalló el mandatario autonómico, llevar a cabo un seguimieto de las recomendaciones adjuntas a las auditorías enviadas a los equipos rectorales. Además, les dará la capacidad de activar un plan de reequilibrio financiero en el caso de que las cuentas no mejoren.

El mandatario gallego anunció estas modificaciones en la ley después de que hace unos meses saltase a la luz que la Universidade da Coruña (UDC) pasa por uno de los momentos más delicados de su historia en términos financieros, lo que creó preocupación dentro y fuera de la comunidad universitaria.

Noticias relacionadas

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

Fuente: El Correo Gallego