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El escurridizo «rayo verde» se deja ver desde la Costa da Vela

El vecino Miguel Andújar captó con su móvil el fugaz destello que raramente aparece sobre el sol al ocultarse en el horizonte

El escurridizo «rayo verde» se deja ver desde la Costa da Vela

El escurridizo «rayo verde» se deja ver desde la Costa da Vela

Miguel Andújar

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RAC

Miguel Andújar consiguió captar este jueves uno de esos fenómenos que obligan a estar en el lugar adecuado y en el momento justo. Mientras contemplaba la puesta de sol desde la Costa da Vela, con su teléfono móvil apuntando hacia las Islas Cíes, este vecino logró grabar el llamado «rayo verde», un fugaz destello que aparece sobre el borde superior del sol cuando este desaparece tras el horizonte. Todo ocurre en apenas dos o tres segundos, por lo que conseguir registrarlo no resulta nada sencillo.

Se trata de un fenómeno óptico especialmente difícil de observar y que necesita unas condiciones muy concretas. Las posibilidades aumentan cuando el aire está limpio y en calma y se contempla el horizonte desde un punto elevado, sin obstáculos y con una amplia visión sobre el mar. Aun así, no hay garantías. Esta vez, la Costa da Vela y las Cíes ofrecieron el mejor escenario posible para que Andújar pudiera llevárselo grabado en el móvil.

Fuente: Faro de Vigo

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