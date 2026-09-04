La historia de cuatro profesores que llegan con plaza a las aulas gallegas: "As ganas superan o medo"

Una mezcla de ilusión y nervios convive estos días dentro de los 1.012 nuevos docentes que este curso se estrenan en el sistema educativo gallego con plaza propia. Se la ganaron en las oposiciones celebradas este verano, la mayoría tras años de intentos fallidos y mucho sacrificio. Ahora dejan atrás los días de estudio entre temas y programaciones didácticas para ejercer una profesión que tiene fama de ser una de las más bonitas del mundo pero también cada vez más difícil de ejercer en algunos aspectos, como la gestión de aulas diversas.

Miguel: de Derecho a maestro de Educación Infantil en Vimianzo

Para muchos será la primera vez que llevan la batuta de una clase. Es el caso de Miguel, que ejercerá en su Vimianzo natal como maestro de Educación Infantil con niños de cinco años. Si el destino existe, el suyo era ser docente. Hizo un año de Derecho y decidió saltar a Magisterio. En tercero de carrera, durante las prácticas, descubrió que era el camino profesional por el que quería seguir. “Apostei por elo e aquí estou”, cuenta este joven.

Tras pasar por cinco procesos selectivos, el miércoles sentirá por vez primera lo que es llevar un aula. Reconoce estar “un pouco asustado”, pero confía en que “con traballo e esforzo” todo saldrá bien. Miguel comienza esta etapa decidido a ser más que un maestro que enseña números o letras. “Quero coñecer os seus gustos, intereses, habilidades e emocións, e ver como se relacionan entre eles”, comparte.

Acto de bienvenida a los docentes de nuevo ingreso este jueves en la Cidade da Cultura / Xoán Álvarez

Judith: "Toca adaptarse, como os nenos de Infantil, só que agora meus pais non poden vir por min"

La misma sensación de novedad la siente Judith, una joven de Ponteareas destinada este curso a Cambados. Aprobó las oposiciones por Audición e Linguaxe pero, por circunstancias, este curso ejercerá como apoyo en Infantil. Es uno de los factores que más respeto le dan en estos inicios en la profesión, aunque irradia ilusión. “É un reto moi grande, pero as ganas superan o medo”. En su caso, tras opositar en otras dos convocatorias, a la tercera fue la vencida. “Non o esperaba, había só 36 prazas, estou moi contenta”. Su objetivo está puesto ahora en hacerlo lo mejor posible: “Toca adaptarse, como os nenos cando empezan en Infantil, só que aquí meus pais non poderán vir por min”, dice entre risas.

Cristina: Trabajar, ser madre y luchar por una plaza en seis ocasiones

Para quien no es tan desconocido este salto es para los nuevos docentes que ya realizaron sustituciones. Es el caso de Cristina, una ourensana de 43 años que será profesora de Educación Física en Trives. Comenzó a opositar en 2017 y, tras seis intentos “serios” de luchar por una plaza, este año lo ha logrado: “Entre traballar e ter un neno, as circunstancias fixeron que o proceso fora máis lento”.

Aunque reconoce tener algo de nervios, juega con la ventaja de haber realizado ya “bastantes substitucións”.

Parte de los 1.012 nuevos docentes del sistema educativo gallego / Xoán Álvarez

Lucas: de campamentos de verano a la pedagogía terapéutica

La experiencia previa también es un grado en el caso de Lucas, un ourensano de 34 años destinado a un instituto de Bande en la especialidad de Pedagoxía Terapéutica, un perfil con una demanda creciente. “A atención á divesidade está cada vez máis no foco dentro do ámbito educativo”, señala. Durante años, este joven dedicó su tiempo libre a trabajar en campamentos de verano, donde considera que existe una “educación e socialización naturais”. Al ir cumpliendo años, decidió apostar por ser profesor: “Gústame ensinar e transmitir”.

Tiene clara la impronta que quiere dejar: “Que os rapaces poidan aprender non só cuestións académicas senón tamén a nivel social, conductual e, sobre todo, emocional”.

Ángela: "Quiero ser la profe que está ahí cuando necesitan apoyo"

Con una "vocación" muy marcada, Ángela es una joven de Narón que ya tiene su plaza en la especialidad de Audición e Linguaxe, que ocupará este curso en un centro de Miño. "Lo que más ilusión me hace es estar con los niños, y a lo que más miedo tengo es a no hacerlo bien, pero seguiré formándome y mejorando", cuenta. Opositó tres años, un proceso que recuerda como "duro, de mucho sacrificio a nivel personal y emocional". Pero ahora mira adelante con el deseo de ser la mejor maestra que puedan tener sus alumnos: "Quiero ser la profe que está ahí cuando necesitan apoyo o están mal".

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Cada uno de los 1.012 nuevos docentes tiene detrás una historia. Ahora empiezan a escribir otra, la que les puede llevar a ser ese profesor que deja huella en positivo y sus alumnos nunca olvidan. De momento, son un espejo en el que pueden mirarse otras personas que siguen en la lucha por ganar una plaza y el ejemplo de que, muchas veces, 'quien la sigue la consigue'.

Fuente: El Correo Gallego