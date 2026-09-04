Luz verde a 4 millones de euros para profesores universitarios en Galicia tras el desbloqueo del PP

El Ministerio de Ciencia ha acordado transferir a las comunidades un total de 149,67 millones de euros para la contratación de profesores ayudantes doctor en universidades públicas de toda España en marco del programa María Goyri, de las que 4,2 millones van para Galicia.

La decisión se ha tomado en el marco del pleno de la Conferencia General de Política Universitaria y después de que esta pudiera celebrarse por la asistencia de las comunidades del PP, que a finales de julio, según el Ministerio, «bloquearon» el encuentro» y, por tanto, la distribución de fondos, alegando que en aquel momento estaban concentradas en los incendios. Según Universidades, el acuerdo ha contado con los votos a favor de todas las autonomías menos Baleares, que votó en contra.

«Es la primera vez que un Gobierno de España se hace cargo del salario del profesorado universitario, en el marco de una competencia que está transferida a las comunidades», destaca el Ministerio dirigido por Diana Morant. La intención del programa María Goyri es incorporar un total de 5.638 profesores ayudantes doctor a las universidades públicas españolas de manera progresiva hasta 2028, un 70% más de los que había en el curso 2023-2024.

Financiación del programa

En concreto, a lo largo de seis años Universidades financiará 3.400 plazas de profesorado ayudante doctor, que ya se han contratado, y supondrán un coste de más de 900 millones de euros por parte del Ejecutivo. Además, este programa implica la movilización de otras 2.236 plazas que sufragan las comunidades con una aportación adicional de 600 millones de euros.

El acuerdo se produce más de un mes después de que varias comunidades gobernadas por el PP enviasen una carta a Universidades para solicitar la suspensión de la Conferencia de Política Universitaria ante la emergencia por los incendios forestales. La decisión de estas autonomías de no asistir impidió alcanzar el quórum necesario para adoptar el acuerdo para repartir los fondos, lo que cuestionó el Gobierno alegando que «existían mecanismos suficientes para garantizar la celebración del Pleno sin interferir en la gestión de la emergencia».

La Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) ha celebrado que se haya «desbloqueado» la transferencia de 149,6 millones de euros a las comunidades y ha recordado que las autonomías deberán transferir estos fondos a las universidades públicas en su ámbito competencial, ya que hasta la fecha han sido las universidades las que han adelantado la financiación para hacer frente al salario de 2026 de estos profesores.

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Fuente: Faro de Vigo