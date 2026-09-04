Pontón y Besteiro acusan a la Xunta de no tener un modelo propio de financiación autonómica y critican "los intereses partidistas" del PP

Toda la clase política tiene este viernes la mirada puesta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebra en Madrid. Una reunión en la que las autonomías, a excepción de la Comunidad de Madrid, que ha decidido dar plantón al Ministerio de Hacienda al acusarlo de negociar el plan con ERC, y el departamento que dirige Arcadi España abordarán uno de los temas más polémicos y que más heridas levanta entre los distintos territorios que componen el mapa estatal: la reforma del sistema de financiación autonómica.

En Galicia, a la espera de saber cuál será el resultado del encuentro, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, señaló hoy que desde su formación política observan "con preocupación" a un Ejecutivo central que pone sobre la mesa "una propuesta que discrimina a Galicia" y a una Xunta que "defiende los intereses partidistas del PP". También sobre este asunto se pronunció el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, quien pidió a la Xunta que explique cuál es el modelo que ha defendido en el CPFF, si es propio o está acordado con el resto del PP, y que lo haga con "cifras claras".

"Llegamos a la reunión con un Gobierno de la Xunta que está atado de pies y manos a la estrategia que le marcan desde Génova, que no tiene ni una propuesta en materia de financiamiento y que única y exclusivamente está utilizando a la Xunta en su estrategia de confrontación partidista", declaró la nacionalista desde el concello ourensano de Viana do Bolo. Pontón defendió, asimismo, la importancia de conocer cuáles "son los recursos que vamos a tener para la sanidad, la educación o para poder atender los problemas de la dependencia".

En este sentido, incidió en que el Partido Popular "está utilizando" a la Xunta "única y exclusivamente como una parte de la estrategia cutre partidista del señor Alberto Núñez Feijóo en Madrid". Por ello, la portavoz nacional del BNG pidió al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que "empiece a defender un financiamiento que realmente sea justo con este país frente a la propuesta que tenemos en la actualidad que, evidentemente, es una propuesta que no podemos aceptar”.

Por su parte, Besteiro hizo hincapié en que la dirección nacional del PP y el propio Feijóo "anunciaron este jueves su voto en contra", algo que, a su ver, "deja poco margen y obliga a preguntarse qué grado de autonomía tienen los gobiernos autonómicos populares". "No se puede estar en contra de un modelo sin presentar otro", apuntó el socialista, quien reclamó a Rueda "coherencia" en su discurso.

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De este modo, ya un paso por delante, advirtió que si la discusión pasa al Congreso de los Diputados y la decisión depende de los grupos parlamentarios, "perdemos capacidad de influencia porque la comunidad gallega se negó a debatir cuál era su modelo por obedecer a Feijóo". "Como dije antes de verano, Galicia podría duplicar esa cantidad y llegar a los 1.000 millones, muy por encima de los 500 adicionales que reclamaban Corgos y Rueda hace uno meses”, pero “no se hizo porque no se quiso".

Fuente: El Correo Gallego