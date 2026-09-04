Más de siete mil gallegos recurrieron a las unidades de drogodependencias en busca de ayuda el año pasado

Adicciones con sustancia, como el alcohol, la cocaína o el cannabis, y adicciones sin ella, como las apuestas. Los abusos llevan a buscar ayuda en las unidades de atención a drogodependencias a miles de gallegos cada año. Durante el pasado, las 13 instalaciones municipales que apoyan la desintoxicación y que ahora se encuentran integradas en la estructura del Sergas ayudaron atendieron a más de 7.400 personas.

Así lo indicó este jueves el conselleiro de Sanidade Antón Gómez Caamaño en un acto en el que recordó que estas infraestructuras recibieron de la Xunta casi cinco millones de euros de financiación directa, un «compromiso» que, destacan desde el Ejecutivo gallego, «se completa» con 8 millones de euros destinados a los convenios con asociaciones y entidades que trabajan en este ámbito. Entra estas últimas entidades figuran las que desarrollan programas de incorporación social para pacientes con trastornos adictivos, que atienden a 1.600 personas.

El titular de la cartera sanitaria, acompañado de la secretaria xeral técnica de su departamento, Natalia Lobato; del gerente del área sanitaria de Santiago y Barbanza, Ángel Facio; y de la subdirectora xeral de Atención á Saúde Mental del Sergas, Almudena Díaz, visitó la Unidade de Condutas Adictivas de Noia (A Coruña), donde avanzó que la Xunta avanza en el nuevo Plan de Salud Mental 2026-2030.

Avances en el nuevo Plan de Salud Mental

En el anterior, se contemplan medidas específicas para abordar de forma precoz las adicciones, especialmente en la población más joven, mediante la realización de cuestionarios breves en las visitas al centro de salud.

Gómez Caamaño indicó que el proceso de integración de las unidades en el Sergas seguirá presente en el nuevo Plan de Saúde Mental de Galicia 2026-2030, que será presentado «próximamente, incorporando entre sus líneas estratégicas la atención a los trastornos adictivos».

Ese plan avanzó, según apunta Sanidade, constituirá «una importante hoja de ruta de los próximos años y posibilitará seguir avanzando en la prevención y detección precoz, en la atención a las nuevas formas de adicción y en una mayor integración de estos dispositivos con la red de salud mental».