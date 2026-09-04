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El tiempo en A Coruña: continúa la influencia anticiclónica

Se esperan intervalos de nubes bajas acompañadas de brumas y nieblas en las primeras horas que se irán disipando durante el día

Con el horizonte desaparecido entre la niebla: así amaneció A Coruña este jueves

Con el horizonte desaparecido entre la niebla: así amaneció A Coruña este jueves

Carlos Pardellas

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RAC

Este viernes continuará la influencia anticiclónica sobre A Coruña, pero con presencia de aire frío en altura.

Según el pronóstico de MeteoGalicia, se esperan cielos poco nubosos o despejados en general, con nubes bajas y nieblas costeras en el litoral que irán desapareciendo con el avance del día.

A Coruña amanece cubierta en un manto de niebla

A Coruña amanece cubierta en un manto de niebla

RAC

Por la tarde, entrarán de sur a norte nubes de tipo medio y alto.

Las temperaturas mínimas irán en ligero a moderado ascenso y las máximas experimentarán un leve descenso. Los termómetros en A Coruña se moverán entre los 18º y los 24º.

Los vientos soplarán del norte-noreste flojos en general, moderados en el litoral.

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Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:

  • A Coruña 18º 24º
  • Lugo 15°C 34°C
  • Vigo 18°C 33°C
  • Ferrol 16°C 30°C
  • Santiago 17°C 34°C
  • Pontevedra 17°C 32°C
  • Ourense 17°C 39°C

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