El tiempo en A Coruña: continúa la influencia anticiclónica
Se esperan intervalos de nubes bajas acompañadas de brumas y nieblas en las primeras horas que se irán disipando durante el día
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Este viernes continuará la influencia anticiclónica sobre A Coruña, pero con presencia de aire frío en altura.
Según el pronóstico de MeteoGalicia, se esperan cielos poco nubosos o despejados en general, con nubes bajas y nieblas costeras en el litoral que irán desapareciendo con el avance del día.
Por la tarde, entrarán de sur a norte nubes de tipo medio y alto.
Las temperaturas mínimas irán en ligero a moderado ascenso y las máximas experimentarán un leve descenso. Los termómetros en A Coruña se moverán entre los 18º y los 24º.
Los vientos soplarán del norte-noreste flojos en general, moderados en el litoral.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:
- A Coruña 18º 24º
- Lugo 15°C 34°C
- Vigo 18°C 33°C
- Ferrol 16°C 30°C
- Santiago 17°C 34°C
- Pontevedra 17°C 32°C
- Ourense 17°C 39°C
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