El tiempo en A Coruña: continúa la influencia anticiclónica

Este viernes continuará la influencia anticiclónica sobre A Coruña, pero con presencia de aire frío en altura.

Según el pronóstico de MeteoGalicia, se esperan cielos poco nubosos o despejados en general, con nubes bajas y nieblas costeras en el litoral que irán desapareciendo con el avance del día.

RAC

Por la tarde, entrarán de sur a norte nubes de tipo medio y alto.

Las temperaturas mínimas irán en ligero a moderado ascenso y las máximas experimentarán un leve descenso. Los termómetros en A Coruña se moverán entre los 18º y los 24º.

Los vientos soplarán del norte-noreste flojos en general, moderados en el litoral.

Cargando previsión del tiempo...

Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades: