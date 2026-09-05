Deporte frente a pantallas: Galicia ensaya un programa piloto para que gane peso la primera opción entre niños de 12 y 13 años

Ya hace un lustro que la encuesta del Plan Nacional sobre Drogas que analiza las conductas de los estudiantes de enseñanzas de secundaria de entre 14 y 18 años revelaba que la actividad semanal «claramente preferida» por los adolescentes gallegos es el uso de internet como alternativa de ocio, al margen de género y edad. La reciente encuesta promovida por Unicef entre alumnado de 10 a 20 años confirma que el móvil es una «herramienta central» en la vida de los jóvenes y que el uso de redes sociales es un hecho «globalizado» desde la preadolescencia.

En un contexto en el que tanto autoridades como familias pretenden atajar la proliferación de la exposición a las pantallas, surgen iniciativas como «Adestrar sen pantallas / Safety-SPORT», impulsada por la Fundación Galega contra o Narcotráfico con el apoyo de la Xunta, que pretende impulsar la práctica deportiva frente a la adicción online.

Se trata de un programa piloto ya ensayado y evaluado que estrenarán los chavales de 12 y 13 años de los municipios pontevedreses de A Estrada, Cambados, Vilagarcía de Arousa y el coruñés de Ribeira y que comenzará a materializarse este sábado con una jornada formativa que incluye más de diez horas de formación de alto impacto para técnicos y entrenadores de diversos deportes de cara a la implantación del programa durante la nueva temporada deportiva que ahora arranca. La intención es que esos entrenadores funcionen como «figuras de referencia» para los chavales.

Primer paso: medio millar de beneficiarios

La iniciativa tiene por ahora el objetivo de llegar a medio millar de niños y niñas de la categoría infantil de los clubes de baloncesto, balonmano, fútbol y gimnasia y la Xunta asegura en un comunicado que su intención es «convertir esta metodología en una referencia exportable al Plan Nacional de lucha contra los trastornos adictivos».

El programa, que cuenta con la supervisión científica de la Universidade de Santiago de Compostela y de la Universidad Internacional de La Rioja, nace por ello bajo un modelo de ejecución «estándar y replicable», sostienen desde la Administración, apoyado en métrica de «eficacia».

El lanzamiento del innovador programa arrancará este sábado a las 9,30 horas en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra con la presencia de autoridades del Gobierno gallego, el doctor Antonio Rial Boubeta, experto en adicciones juveniles, y con Manuel Couceiro Cachaldora, presidente de la Fundación Galega contra o Narcotráfico.

Competencias emocionales

La Xunta explica que «Adestrar sen Pantallas» se centra en el «desarrollo de competencias emocionales y relacionales, en los riesgos asociados al uso abusivo de pantallas y en las estrategias para la promoción del bienestar digital».

Lo que se pretende, añade, es instar a las familias y a la comunidad educativa a «tomar conciencia» y a «fomentar» la práctica deportiva y la actividad física como alternativa de ocio saludable y desarrollo integral, a través de entrenadores formados de forma específica por expertos del ámbito deportivo, de la psicología, de la educación y de la prevención de adicciones.

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Además, otro objetivo del programa es detectar precozmente las nuevas formas de adicción entre os más jóvenes, en especial el uso compulsivo de internet y las redes sociales y la posible adicción a los videojuegos.

Fuente: Faro de Vigo