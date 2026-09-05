Neurociencia
Despejar la incógnita del cerebelo: Oxford elige a un gallego para estudiar una parte del cerebro aún llena de incógnitas
Frente a estudiantes procedentes de Harvard, Princeton o Stanford, el ferrolano Manuel Rico, quien cursó sus estudios en la USC, ha obtenido una de las prestigiosas becas Clarendon de la Universidad de Oxford, programa a través del cual la institución financiará una investigación doctoral pionera centrada entre la relación del cerebelo y las enfermedades neurodegenerativas, aspirando a mejorar la calidad de vida de estos pacientes
Carolina Sertal
«Supón quitar un peso de enriba moi grande. Agora poderei dedicar catro anos unicamente a investigar e a pensar, o cal me fai moi feliz, sen estar pendente de que se me acaben os cartos e ter que estar pelexando por financiamento o vindeiro curso». Son palabras del ferrolano Manuel Rico, quien frente a candidatos procedentes de Harvard, Princeton o Stanford, ha sido seleccionado para ser beneficiario de una de las prestigiosas becas Clarendon de la Universidad de Oxford, programa a través del cual la institución financiará a partir de este próximo curso una investigación doctoral pionera centrada entre la relación del cerebelo y las enfermedades neurodegenerativas y con la que Manuel Rico aspira a abrir la puerta en la comunidad científica para mejorar la calidad de vida de estos pacientes.
Las becas Clarendon constituyen el principal programa de becas de posgrado de la Universidad de Oxford y están dirigidas a estudiantes con excelencia académica y alto potencial de investigación que deseen realizar estudios de máster o doctorado (DPhil) en una de las instituciones universitarias más prestigiosas a nivel internacional. Con una brillante trayectoria edificada por la vía de la educación pública desde sus inicios, tras haber estudiado Medicina en la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y recorrer reputados centros como la Universitätsmedizin Berlin, el Instituto de Células Madre de Harvard o el Massachusetts General Hospital, Manuel Rico, quien también obtuvo una beca de posgrado de «la Caixa» para cursar un máster en Neurociencia en Oxford, apunta que «conseguir financiamento nas universidades británicas, en Oxford e en Cambridge, é moi complicado porque se ofrecen máis prazas das que poden asumir e acontece que moitos candidatos brillantes quedan sen facer o doutorado, precisamente, por falta de financiamento».
En este sentido, el ferrolano indica que, gracias a la concesión de esta beca tendrá cubierta su investigación doctoral durante todos los años, puesto que el programa se ocupa de «salvar» la matrícula universitaria y contempla a su vez una asignación anual para gastos de manutención durante el período de responsabilidad de la matrícula. En su caso particular, Manuel Rico expone que «até o de agora financiáronme entidades externas, a excepción de Harvard, pero con esta beca dou un paso máis e fundamental porque xa é a propia universidade quen confía en min e supón un recoñecemento e unha validación que van máis alá do económico». Asimismo, el investigador gallego reconoce que haber sido seleccionado, «tendo feito a carreira na USC, nunha universidade pública modesta» frente al resto de candidatos, es un orgullo.
Proyecto pionero
La línea de investigación que emprenderá Manuel Rico a partir de este curso que empieza no solo será pionera por los objetivos que se fija para intentar revelar uno de los grandes misterios dentro de la neurociencia, el cerebelo, sino que también despuntará por emplear para ello una novedosa tecnología que recientemente ha incorporado a su dotación de equipos la Universidad de Oxford, el escáner OPM-MEG. Sobre su doctorado, el ferrolano señala que «o cerebelo interésame moito, porque é unha estrutura que contén o 80% das neuronas do sistema nervioso central, é algo que ignoramos moito e eu son un apaixonado. No meu doutorado quero facer dúas cousas, por unha banda quero entender como funciona en procesos neuronais superiores, tanto motores como cognitivos, dende un punto de vista fundamental, e unha vez saiba como funciona quero desenvolver unha terapia para solventar os problemas con ultrasóns focalizados nos procesos cognitivos: na toma de decisións, cognición social, predición de accións, etc».
Para ello, Manuel Rico comparará patrones de deterioro neurológico con neuroimagen en distintas patologías y también empleará un método para interpretar dinámicas cerebrales y poder entender así cómo se organizan las redes neuronales y cómo pueden dar lugar a determinados procesos cognitivos. El experto hace referencia a que el escáner OPM-MEG del Oxford Centre for Human Brain Activity (OHBA) le facilitará estudiar el cerebro de manera no invasiva, destacando que hasta la fecha no existía un método capaz de captar la actividad del cerebelo, por lo que el de este gallego será uno de los primeros proyectos de investigación en lograrlo.
Manuel Rico menciona que, «por desgraza, non coñecemos de maneira sólida a súa contribución en moitas patoloxías, sobre todo nas condicións neuropsiquiátricas, tales como párkinson, temblor esencial, TDHA ou trastorno de espectro autista, neste caso, si máis estudado. Este será un estudo pioneiro e no que o achegamento á contribución desta estrutura vai ser moi grande. A investigación será con humanos e os coñecementos que consiga obter van poder incorporarse moi rapidamente á clínica diaria». A este respecto, sobre la importancia de entender la relación entre esta región cerebral y las enfermedades neurodegenerativas, el investigador aporta un dato demoledor, y es que afirma que «en párkinson, a epidemioloxía o que nos di é que os casos se están triplicando cada 25 anos. Agora mesmo, só en España hai 200.000, e en 2050 vai sobrepasar o medio millón».
Para llegar a la aplicación clínica, el Rico apunta que «primeiro hai que demostrar que podemos entendelo de maneira fiable, é preciso estudar unha poboación pequena durante moito tempo e de maneira exhaustiva. Para este tipo de estudos, adoita considerarse que tes unha mostra suficiente cando estás arredor das 40 persoas».
Por último, sobre el hecho de que el cerebelo todavía continúe siendo una de las grandes incógnitas a despejar por la comunidad científica, Manuel Rico es sincero y responde: «É moi chamativo e creo que interpretalo é moi complicado. Por unha parte penso que intentar facer preguntas que se puideran resolver con tecnoloxía non era moi viable, é dicir, había unha limitación de métodos, pero logo tamén penso que entre a comunidade científica existía unha idea moi nesgada del, pois cando se estuda só se refire que é importante para o movemento, para a coordinación motora e para o equilibrio», concluye.
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Fuente: Faro de Vigo
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