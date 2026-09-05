Galicia se enfrenta a una nueva jornada de calor extremo: la Xunta mantiene la alerta roja por temperaturas de 40 grados

Galicia afronta este viernes una nueva jornada marcada por las altas temperaturas. Si ayer la Xunta activaba la alerta roja y naranja por este fenómeno debido a un nuevo episodio de calor extremo, la predicción de hoy obliga a la Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade a mantener activos esos avisos en los siguientes puntos de nuestro territorio.

El nivel máximo, alerta roja, continúa en el interior de Pontevedra, mientras que hay aviso naranja en el noroeste de A Coruña y en la zona de montaña de Ourense. Además, permanecen en nivel amarillo Valdeorras y la montaña de Lugo, por lo que buena parte del interior gallego seguirá teniendo que extremar las precauciones ante el calor.

Un viernes de intenso calor

La previsión de Meteogalicia apunta a un viernes generalmente estable, con cielos poco nubosos o despejados en buena parte de Galicia. En las primeras horas del día sí habrá presencia de nubes bajas y brumas en el litoral norte, más abundantes en esta zona, aunque tenderán a desaparecer conforme avance la jornada.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas subirán ligeramente o de forma moderada, mientras que las máximas experimentarán un ligero ascenso en el interior. En Vigo, Pontevedra o Ferrol superarán los 30 grados, mientras que en Lugo y Santiago los mercurios pasarán los 35. La ciudad gallega donde más calor hará será de nuevo Ourense, donde este viernes se espera que lleguen a los 40 grados a la sombra.

Noticias relacionadas

Una mujer se abanica por el calor en la praza das Praterías, en Santiago / Antonio Hernández

Recomendaciones para evitar sustos

Por segundo día consecutivo, las altas temperaturas se van a dejar sentir en Galicia. Ante todo episodio de calor extremo, las autoridades siempre recomiendan evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, así como beber agua con frecuencia, utilizar ropa ligera y permanecer en lugares frescos siempre que sea posible. También es importante no dejar nunca a niños, personas mayores o mascotas dentro de vehículos, aunque sea durante pocos minutos, para prevenir accidentes y golpes de calor.

Fuente: El Correo Gallego