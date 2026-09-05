El tiempo en A Coruña: temperaturas en aumento
La Aemet ha activado un aviso amarillo este sábado por temperaturas elevadas
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Todavía bajo la influencia del anticiclón, A Coruña amanecerá con nubes y brumas matinales que se irán retirando, como en jornadas pasadas, con el avance del día para dejar cielos despejados o con pocas nubes durante la tarde.
Las temperaturas irán en ascenso, lo que ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología a activar un aviso amarillo por valores extremos. En A Coruña, los termómetros podrán llegar hasta los 30º de máxima y las mínimas alcanzarán los 20º.
El viento soplará flojos en general, más intenso en el litoral.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:
- A Coruña 20º 30º
- Lugo 18°C 36°C
- Vigo 21°C 33°C
- Ferrol 20°C 34°C
- Santiago 20°C 35°C
- Pontevedra 21°C 34°C
- Ourense 21°C 40°C
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