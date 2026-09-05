El tiempo en A Coruña: temperaturas en aumento

Todavía bajo la influencia del anticiclón, A Coruña amanecerá con nubes y brumas matinales que se irán retirando, como en jornadas pasadas, con el avance del día para dejar cielos despejados o con pocas nubes durante la tarde.

Las temperaturas irán en ascenso, lo que ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología a activar un aviso amarillo por valores extremos. En A Coruña, los termómetros podrán llegar hasta los 30º de máxima y las mínimas alcanzarán los 20º.

El viento soplará flojos en general, más intenso en el litoral.

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Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades: