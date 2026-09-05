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El tiempo en A Coruña: temperaturas en aumento

La Aemet ha activado un aviso amarillo este sábado por temperaturas elevadas

Bañistas en las rocas de la playa del Orzán.

Bañistas en las rocas de la playa del Orzán. / Víctor Echave

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RAC

Todavía bajo la influencia del anticiclón, A Coruña amanecerá con nubes y brumas matinales que se irán retirando, como en jornadas pasadas, con el avance del día para dejar cielos despejados o con pocas nubes durante la tarde.

Las temperaturas irán en ascenso, lo que ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología a activar un aviso amarillo por valores extremos. En A Coruña, los termómetros podrán llegar hasta los 30º de máxima y las mínimas alcanzarán los 20º.

El viento soplará flojos en general, más intenso en el litoral.

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Cargando previsión del tiempo...

Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:

  • A Coruña 20º 30º
  • Lugo 18°C 36°C
  • Vigo 21°C 33°C
  • Ferrol 20°C 34°C
  • Santiago 20°C 35°C
  • Pontevedra 21°C 34°C
  • Ourense 21°C 40°C

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