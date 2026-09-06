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Alfonso Rueda da la bienvenida al curso desde el colegio marinense en el que estudió: «Volver siempre tiene algo especial»

El presidente de la Xunta graba un vídeo en el SEI San Narciso, en el que estuvo seis años

Rueda, en una de las aulas del colegio San Narciso

Rueda, en una de las aulas del colegio San Narciso / FdV

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R. P.

Pontevedra

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha regresado a las aulas del Colegio SEI San Narciso de Marín, en el que estudió seis años en su infancia. Lo hizo para grabar un vídeo en una de sus aulas para dar la bienvenida al nuevo curso escolar, que comienza este lunes en las escuelas infantiles públicas y el miércoles para el resto de alumnos.

Rueda destacó que este «será el quinto curso consecutivo en el que todas las escuelas infantiles serán gratuitas, y el tercero en el que ocurra el mismo con las universidades públicas gallegas. De este modo, Galicia volverá a tener una educación gratuita desde el inicio hasta el final, una medida en la que fue pionera en toda España», según informa la Xunta en un comunicado.

No es la primera vez que el presidente pontevedrés renueva sus lazos con el centro escolar en el que cursó estudios de Primaria. El pasado 3 de junio, alumnos de Cuarto de la ESO del San Narciso visitaron el Parlamento de Galicia, donde fueron recibidos por Rueda.

En este regreso al centro, el presidente de la Xunta señaló que «volver al colegio siempre tiene algo especial» y que «cuando pasan los años te das cuenta de que aquí aprendes cosas que te acompañan toda la vida».

En la grabación marinense, el titular del Ejecutivo gallego animó a los escolares «a comenzar este nuevo curso académico con ganas y a aprovecharlo no solo para estudiar, que por supuesto, sino también para hacer amigos, para descubrir lo que os gusta e ir encontrando poco a poco el camino que vais a seguir en la vida», añade la nota.

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La Xunta subraya que «la vuelta al cole viene acompañada de una inversión de un total de 145 millones de euros, a través de ayudas a las familias y a los alumnos en forma de apoyos para la compra de material escolar y libros o la matrícula universitaria gratuita. En los últimos cinco cursos se aumentó en más de un 25% el presupuesto de estas ayudas, incrementando así el número de beneficiarios».

Fuente: Faro de Vigo

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