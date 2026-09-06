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El delegado del Gobierno sobre la transferencia de la AP-9 a Galicia: "Creo que seremos capaces de llegar a un acuerdo"

Blanco avanzó que el Ejecutivo traspasará los permisos de trabajo y aeródromos a la Xunta "en las próximas semanas

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, en una imagen de archivo

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, en una imagen de archivo / Cedida

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R. S.

Santiago

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, se manifestó en positivo al respecto de la transferencia de la AP-9 a la comunidad. "El Gobierno aceptó sentarse a negociar con la Xunta y, por lo tanto, creo que vamos a ser capaces de llegar a un acuerdo", aseguró.

En una entrevista concedida a la Cadena SER, Blanco avanzó que el Gobierno central transferirá en "las próximas semanas" las competencias en permisos de trabajo y aeródromos a la Xunta. Unos avances que ha vinculado a la cogobernanza entre administraciones que, según ha defendido, caracteriza la actuación del Ejecutivo central desde hace ocho años. "Estamos a punto de cerrarlas, confío en que será en poco tiempo, porque tenemos en las próximas semanas una reunión de la propia comisión y vamos a ver si somos capaces de validar finalmente lo que sería la cuantificación económica y de personal para hacer las transferencias", trasladó.

Dentro de las transferencias, otro de los puntos pendientes es la AP-9. Al respecto, Blanco se ha mostrado optimista indicando que tras aceptar el Gobierno reunirse con la Xunta para tratar de evitar asó un posible recurso de inconstitucionalidad, cree que "serán capaces de llegar a un acuerdo". En relación con otra infraestructura, en este caso la A-54, el delegado del Gobierno ha evitado comprometer una fecha exacta de apertura, aunque ha apuntado que espera que se inaugure en poco tiempo. "Estoy convencido de que efectivamente en poco tiempo seremos capaces de cruzar Santiago a Lugo en 45 minutos", aseveró.

Crisis en Ceuta

Preguntado por el papel del Ejecutivo nacional en la crisis migratoria de Ceuta, Pedro Blanco ha defendido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, destacando que ante cualquier eventualidad "el presidente siempre responde". En este sentido, se refirió a las concentraciones en apoyo a Ceuta señalando que se convirtieron "fundamentalmente" en centros de crítica e insulto a los miembros del Gobierno. "Creo que eso no va a, primero, ni a ayudar a evitar acontecimientos similares, ni en segundo lugar, solucionar los problemas que tenemos encima de la mesa que son importantes", remarcó.

Asimismo, afirmó que "no le parece de recibo" que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, encabezase una de esas concentraciones en las que estaba VOX y había insultos al presidente del Gobierno. En cuanto a la acogida de menores migrantes, el delegado del Gobierno se mostró confiado en que Galicia "va a cumplir la ley" pese a los discursos realizados por representantes del Ejecutivo autonómico. "Me da la sensación de que vamos a ser capaces, otra vez, de acoger a los niños que correspondan y, por lo tanto, cumplir con nuestras obligaciones legales", aseguró.

Elecciones municipales

En clave municipal, Pedro Blanco, candidato socialista a Alcaldía de la capital gallega, recordó que, tal y como anunciaba hace unos días, dejará su puesto como delegado del Gobierno en abril y ha prometido trabajar para los compostelanos.

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Pedro Blanco reivindicó al Partido Socialista de Santiago, indicando que aunque vivió unos momentos "difíciles" ahora está "mucho más unido y tienen claro hacia dónde quieren ir". "Tenemos un proyecto que estamos ultimando y tenemos ganas", remarcó. "Aspiramos a gobernar y estamos convencidos de que vamos a gobernar", concluyó, sin avanzar los nombres que configurarán la lista socialista.

Fuente: El Correo Gallego

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