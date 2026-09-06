La diversidad lingüística en las aulas: un desafío para el sistema educativo y una riqueza para el alumnado

Las aulas son cada vez más multilingües. Según el informe PISA, un 11% del alumnado de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) habla en casa una lengua distinta a la de la escuela, proporción que aumenta considerablemente entre el alumnado de origen inmigrante. Esta realidad es cada vez más habitual en las aulas gallegas. La UNESCO eleva al 40% el porcentaje de población mundial que recibe educación en un idioma diferente de su lengua habitual. Los expertos coinciden en que la convivencia de diferentes lenguas maternas en las aulas plantea retos para los centros educativos, pero también abre nuevas oportunidades de aprendizaje y constituye una experiencia enriquecedora para el alumnado.

José Manuel Suárez Sandomingo, doctor en Pedagogía y presidente de la Asociación Profesional de Pedagogos y Psicopedagogos de Galicia (APEGA), asegura que el multilingüismo en las aulas no es nuevo en España. «La existencia de comunidades bilingües como Galicia y la presencia de población extranjera han hecho que la convivencia de varias lenguas forme parte desde hace años del sistema educativo en numerosos territorios», señala.

Según Alba Alonso Feijoo, profesora en Mos, en el caso de Galicia, la convivencia entre gallego y castellano no suele generar dificultades, pero sí puede producirse un desplazamiento de la lengua menos empleada.

«Los peques que hablan la lengua más minoritaria en ese aula tienden a dejar de usarla para acomodarse al grupo. Y en el caso del gallego suele ser en detrimento de su uso», explica la docente viguesa.

Uno de los principales desafíos consiste, precisamente, en conseguir que el aprendizaje de la lengua de escolarización no implique renunciar a la lengua materna. Ambos expertos consideran fundamental que los niños puedan mantener sus vínculos lingüísticos y culturales mientras incorporan nuevos idiomas y aquí la familia desempeña un papel importante.

«Durante los primeros años de vida, la plasticidad cerebral de los niños es muy elevada, lo que les permite adquirir dos o más lenguas de manera natural. No obstante, dado que las capacidades individuales varían, es fundamental apoyar a quienes presentan mayores dificultades. En este proceso no solo interviene la labor del profesorado, sino también el respaldo lingüístico que las familias brindan en el hogar», explica el presidente de los pedagogos gallegos.

«La tecnología juega un papel fundamental al ayudar a solventar muchas de las dificultades del aprendizaje» José Manuel Suárez Sandomingo — Pedagogo

Alonso es de la misma opinión: «Los progenitores tendrían que seguir hablando la lengua de origen en casa, y la segunda lengua podría ser introducida o fomentada a través de la lectura, la televisión, vídeos, academias… Pero nunca dejando de lado o menospreciando sus orígenes. Son sus raíces y siempre deberían ser valoradas».

Respecto a esto, Suárez añade que el refuerzo positivo y la motivación familiar son esenciales. El pedagogo advierte de que, si el esfuerzo del niño por aprender otro idioma no se reconoce, puede terminar perdiendo interés.

La colaboración entre docentes y familias se convierte así en uno de los pilares del proceso de integración del niño en su nuevo entorno. Según Suárez, mientras la escuela aporta conocimientos pedagógicos y realiza el seguimiento educativo, las familias pueden reforzar el uso de las lenguas en la vida cotidiana y favorecer la interacción con otros hablantes.

Falta de recursos humanos

El presidente de Apega también subraya la importancia de la formación docente para favorecer la inclusión lingüística en unas aulas cada vez más diversas. «El plan de estudios universitario combina la enseñanza de la lengua vehicular del Estado, la didáctica de las lenguas autonómicas y una sólida preparación para la enseñanza bilingüe en los centros escolares», explica.

Sin embargo, el problema no parece estar tanto en la formación de los docentes como en la falta de recursos humanos, según la profesora de Mos. «En Galicia existen 'programas de acollida' para ayudar a ese alumnado a no quedarse atrás por motivos lingüísticos, pero cuando hay faltade profesorado para todo tipo de alumnado, estos programas no siempre sean eficientes», afirma.

Esta dificultad no afecta exclusivamente al alumnado inmigrante, sino que también se hace evidente cuando un alumno con necesidades especiales se incorpora al centro. «No podemos querer ser una comunidad educativa estandarte en cuanto a la inclusión si nos olvidamos de los verdaderos artífices de la misma: el profesorado», sostiene Alonso.

Para favorecer la inclusión lingüística, el pedagogo apuesta por generar situaciones de comunicación natural entre los alumnos. «Los juegos cooperativos, las canciones, la poesía y los recursos audiovisuales pueden convertirse en herramientas para aprender mientras se interactúa con los compañeros», apunta.

Alonso, por su parte, coincide en la importancia de crear espacios de relación y destaca el valor de reconocer las lenguas y culturas presentes en el aula. «Que se reconozcan sus orígenes, que se valoren sus lenguas y su cultura es maravilloso tanto para ellos como para el resto de la clase. De esta manera aprenden a verlos como la verdadera riqueza que son», manifiesta.

Asimismo, ambos expertos destacan el valor cultural del multilingüismo. El pedagogo considera que cada idioma lleva asociada una cultura y que conocer diferentes formas de comunicación permite abrir la mente a otras realidades, tanto a profesores como a alumnado.

Por su parte, la profesora viguesa añade que la presencia de diferentes lenguas y culturas ayuda a los niños a comprender que el mundo va mucho más allá de su entorno cercano.

«Cuanto más amplio sea el abanico que tengamos en el aula en cuanto a diversidad lingüística y cultural, mayor será el campo de aprendizaje del propio alumnado», sostiene Alonso.

«No podemos querer ser una comunidad educativa estandarte en inclusión si nos olvidamos de sus verdaderos artífices: el profesorado» Alba Alonso — Profesora

La docente recurre incluso a la conocida expresión inglesa «travelling broadens the mind» para explicar el potencial de esta diversidad: convivir desde la infancia con personas que hablan otros idiomas o proceden de otras culturas puede tener un efecto similar al de viajar y conocer nuevos lugares.

Las herramientas digitales también pueden contribuir a facilitar la inclusión lingüística. «La tecnología juega un papel fundamental al ayudar a solventar muchas de las dificultades del aprendizaje», señala el presidente de la asociación gallega de pedagogos. En este sentido, destaca el uso de vídeos en versión original con subtítulos, videojuegos educativos y actividades interactivas para trabajar vocabulario, estructuras lingüísticas y pronunciación.

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Sin embargo, ambos expertos coinciden en que ninguna herramienta puede sustituir al acompañamiento humano. «Da igual el programa, el método o la tecnología más avanzada de la que hagamos uso para ayudar a contrarrestar las desigualdades que se originan en la aulas. Si no contamos con el profesorado suficiente para llevarlas a cabo será como carecer de ellas», concluye Alonso, que recuerda que la necesidad de dar respuesta a esta realidad es cada vez mayor, debido al aumento de familias inmigrantes.