"Galicia ha acertado con la tecla de la FP para reducir el abandono educativo temprano"

Doctor en Ciencias Físicas, Francisco López Rupérez está al frente de la cátedra de Políticas Educativas de la Universidad Camilo José Cela. Con un currículo profesional extenso, desde presidir el Consejo Escolar del Estado a ser director general de centros educativos del Ministerio de Educación o secretario general de Educación y Formación Profesional, es uno de los principales defensores en España de la extensión hasta los 18 años de la educación obligatoria y gratuita. Este fin de semana, se desplazó hasta la capital gallega, para analizar, en un acto organizado por la Consellería de Educación, el impacto de la Lomloe en las aulas cinco años después de que entrase en vigor.

Usted defiende el aprendizaje por competencias, pero ha sido crítico con su aplicación en la Lomloe. ¿Está permitiendo medir con precisión lo que aprende el alumnado y comparar los resultados?

No sabemos evaluar las competencias, particularmente las de carácter socioafectivo, que son el núcleo, según cómo está enfocada la Lomloe. Si te fijas, PISA evalúa, con un enfoque competencial, las matemáticas, las ciencias y la comprensión lectora, porque son las únicas que sabemos evaluar de manera válida y fiable. Todo lo demás no lo sabemos evaluar con la precisión que se requiere, porque la evaluación tiene una dimensión no solamente personal, sino también administrativa y de proyección profesional, porque de los resultados que tú obtengas dependen las posibilidades que tienes de acceder a una carrera u otra, algo que te va a condicionar profesionalmente y, muy probablemente, vitalmente. Así que, desde luego, la Lomloe no ha acertado con las evaluaciones de currículo.

Usted sitúa al profesorado, de la mano del currículo y la dirección de los centros, como uno de los pilares de la mejora educativa. ¿Qué reformas son más urgentes en la formación, selección y carrera profesional de los docentes?

La calidad del profesorado es un factor esencial para la mejora de los sistemas de educación y formación que reposa en dos pilares: las políticas de acceso a la profesión docente y las de desarrollo profesional. ¿Qué ha hecho la Lomloe en este ámbito? Comprometerse a hacer una propuesta normativa en el plazo de un año, previa consulta a los profesores, a los sindicatos y a las administraciones educativas de las comunidades. Esto no se ha llevado a cabo y es un tema que constituye un motivo de preocupación en todos los países desarrollados. Junto con Eugenio Nasarre impulsé la estructuración de un MIR educativo. Los franceses empiezan con uno parecido este curso para el acceso a la carrera docente; aquí no parece una opción. Lo que también está claro con la Lomloe es que no se puede poner en marcha una reforma curricular sin tomar a la vez en consideración reformas centrales en el profesorado. Son ellos los que tienen que transformar ese marco en la realidad.

"No es simplemente decir que tiene que ser hasta los 18; es una reforma estructural que el futuro nos exige, más aún desde la aparición de la IA generativa, que supone un desafío colosal"

Es un firme defensor de ampliar la educación obligatoria hasta los 18 años y reforzar las vías profesionales, tal como se ha hecho en otros países europeos como Portugal o Bélgica. ¿Cree que nos estamos quedando atrás?

Se trata de una cuestión que formulamos en 2015 desde el Consejo Escolar del Estado, cuando yo era su presidente. La enseñanza básica termina hoy a los 16 años por una decisión política de Felipe González, pero el concepto de enseñanza básica es contextual. El marco socioeconómico actual no tiene nada que ver con el de la década de 1990, ya que hemos progresado hacia una sociedad del conocimiento, por lo que era básico hace 36 años no lo es ahora. Ampliar la obligatoriedad hasta los 18 no significa prolongar la ESO, sino reforzar otras vías, especialmente la FP dual, que es la solución para aquellos que pueden acceder a niveles superiores, pero que, por razones personales o por factores socioeconómicos, están rezagados en su desarrollo personal. Para ello hay que tener en cuenta el coste de oportunidad, es decir, lo que los alumnos y sus familias dejan de ganar por prolongar la enseñanza en el sistema formal, y hay que compensarlo con becas salario o procedimientos de extensión de la igualdad de oportunidades. No es simplemente decir que tiene que ser hasta los 18; es una reforma estructural que el futuro nos exige, más aún desde la aparición de la IA generativa, que supone un desafío colosal.

La Xunta ha reforzado en los últimos años su apuesta por la FP. ¿Es esta la dirección a seguir en un contexto en el que la ampliación de la educación obligatoria no parece factible a corto plazo?

Las últimas veces que vine a Galicia observé que las cifras de abandono temprano del sistema educativo estaban mejorando. Probablemente una de las razones explicativas de esa reducción del abandono temprano tenga que ver con el modo acertado en el que se está atacando el problema de la Formación Profesional Básica. Las cifras de quienes la cursan se están ampliando y eso, a la larga, es una manera de retener a los alumnos dentro del sistema reglado y, por tanto, de facilitar que concluyan la secundaria postobligatoria, es decir, Bachillerato o FP de grado medio. Es decir, parece que Galicia ha acertado con la tecla.

López Rupérez, durante su ponencia en Santiago este fin de semana / Cedida

La inteligencia artificial, en concreto la generativa, se postula como uno de los grandes retos en el ámbito educativo. ¿Cambiará esto el modo o las cuestiones sobre las que enseñamos?

Existen personalidades dentro del sistema que tienen una cierta propensión a trivializar el papel del conocimiento como consecuencia de las capacidades desarrolladas exponencialmente por la IA generativa. Eso es un error porque, justamente, lo que necesitamos en un contexto de IA creciente es desarrollar en los alumnos habilidades cognitivas, capacidades de orden superior, y sabemos, porque tenemos evidencia empírica, que estas solo se adquieren a través de conocimientos específicos, como la capacidad de análisis, de resolución de problemas complejos o el espíritu crítico. La conducción de la IA requiere de todas estas habilidades cognitivas de orden superior, porque las de orden inferior ya las hace ella mucho mejor que nosotros. Por ello, los conocimientos específicos no palidecen ante el desarrollo; todo lo contrario, se refuerzan con esa orientación.

"Lo que necesitamos en un contexto de IA creciente es desarrollar en los alumnos habilidades cognitivas, capacidades de orden superior, y sabemos, porque tenemos evidencia empírica, que estas solo se adquieren a través de conocimientos específicos"

La aplicación es, en todo caso, muy distinta dentro del propio sistema educativo. No es lo mismo un aula que, por ejemplo, la evaluación de políticas educativas.

Sí, y hay oportunidades que son distintas en función del ámbito. En Galicia, sin ir más lejos, está el proyecto EdugalIA, que trata de aprovechar las oportunidades que existen a nivel del sistema en su conjunto, a nivel de la definición o evaluación de las políticas educativas. Dentro de las aulas, se le reconocen a la IA las oportunidades de adaptarse con más precisión y, probablemente, eficacia a las diferencias individuales, adaptando los procedimientos de enseñanza, las rutinas de enseñanza o los itinerarios de aprendizaje a las características de los alumnos desde el punto de vista de la base de conocimientos. Eso no significa marginar al profesor en modo alguno; lo que hace es complementar su labor.

¿Ve posible alcanzar en algún momento un gran pacto educativo en España?

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Desde mi punto de vista, solo será posible en el futuro si previamente se ha promovido y alcanzado un gran pacto social. La sociedad tiene que ser capaz de acordar unos elementos clave sobre la base de la racionalidad, no de la ideología, pero creo que no estamos preparados todavía. La situación actual lo que hace es reforzar la idea de que el clima político no es proclive a la búsqueda de un pacto político en materia de educación y creo que es la sociedad, a través de sus organizaciones, la que puede hacerlo con mayores posibilidades.

Fuente: El Correo Gallego